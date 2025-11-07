Le strategie e gli strumenti CI/CD consentono agli sviluppatori di abbandonare i processi manuali ingombranti e spesso noiosi che accompagnano lo sviluppo tradizionale.

Lo sviluppo tradizionale segue un processo lineare e sequenziale, in cui ogni fase (raccolta dei requisiti, progettazione, codifica, test manuali e distribuzione) deve essere completata prima che inizi la successiva, anche se ci sono lunghi intervalli tra una fase e l'altra.

Ogni sviluppatore era responsabile dell'integrazione manuale del codice nelle nuove versioni di un'app o di un servizio. Diversi pezzi di codice non sempre funzionavano bene insieme, e gli sviluppatori integravano le loro modifiche in tempistiche diverse (a volte all'ultimo minuto), quindi l'integrazione era un processo che richiedeva tempo e soggetti a errori, specialmente per i grandi team di sviluppo.

Anche i test del software erano poco frequenti. I team in genere implementavano aggiornamenti in batch di grandi dimensioni tutti in una volta (spesso dopo l'implementazione del codice), il che portava i bug a passare inosservati e accumularsi nella base di codice. Quando sorgevano dei problemi, gli sviluppatori faticavano a capire quale modifica avesse introdotto il problema.

Di conseguenza, i team si sono trovati di fronte a compiti di debug e assicurazione qualità più complessi, tassi di guasto più elevati e rilasci di codice più lenti; gli utenti notavano più errori software e glitch; e le aziende hanno perso ricavi a causa di inefficienze nei processi.

CI/CD automatizza la maggior parte degli aspetti della costruzione, del test e del rilascio del software. Le pipeline automatizzate implementano un'integrazione, un test e una distribuzione continui durante tutto il ciclo di sviluppo della pipeline, migliorando l'efficienza e l'affidabilità della pipeline.

Le modifiche al codice vengono unite in modo continuo e incrementale in un repository condiviso, creato e testato automaticamente dopo ogni commit e implementato rapidamente (a volte più volte al giorno). Piccole modifiche e frequenti commit del codice consentono agli sviluppatori di individuare i problemi in anticipo ed eseguire più facilmente i rollback.

Con gli strumenti CI/CD, i team conoscono immediatamente i risultati di ogni commit, e tutti possono vedere lo stato di ogni build, test e distribuzione. Queste caratteristiche aiutano ad aumentare la trasparenza della pipeline per i team di sviluppo e operazioni e a semplificare la collaborazione tra i team.