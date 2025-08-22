"Shifting left" è la pratica strategica che consiste nello spostare attività, come test, identificazione e risoluzione dei problemi e sicurezza, alle fasi precedenti del ciclo di vita dello sviluppo del software. Consente ai team di scoprire i problemi (idealmente) durante la codifica, anziché durante l'implementazione. Il termine deriva dalla visualizzazione del processo di sviluppo da sinistra (codifica) a destra (implementazione), quindi inserire le attività critiche nella fase di codifica equivale a spostarle a sinistra nel ciclo di vita.

Tuttavia, gli approcci shift left possono essere difficili da implementare e mantenere, in quanto trasferiscono responsabilità aggiuntive agli sviluppatori che normalmente potrebbero essere completate da specialisti ed esperti in materia.

In questo cambiamento, gli sviluppatori e gli altri membri del team devono affrontare le attività di test, sicurezza, gestione dei problemi e collaborazione tra team come parte normale del loro workload. Aggiungere tali responsabilità senza ridurre il workload può ridurre il tempo che gli sviluppatori dedicano alla scrittura di codice di alta qualità e alla risoluzione dei problemi di programmazione.

Sebbene l'agentic AI sia ancora una nuova tecnologia (con le sue sfide nell'adozione), può aiutare i team ad affrontare le difficoltà associate alle implementazioni di shift left, in particolare quelle che influiscono sulla produttività degli sviluppatori.

Inoltre, gli agenti possono essere particolarmente utili per le aziende che stanno passando a un approccio "shift everywhere". Mentre shift left si concentra sull'integrazione della sicurezza e dei test nelle prime fasi del ciclo di vita dello sviluppo, shift everywhere significa incorporare sicurezza, monitoraggio e test in ogni fase, inclusi codifica, creazione, implementazione e tempo di esecuzione. L'obiettivo è proteggere ogni app, ogni tecnologia e ogni implementazione durante tutto il ciclo di vita.

"Lo shift everywhere è più in sintonia con la complessità dei moderni sistemi software e con la necessità di una responsabilità condivisa tra team e fasi", afferma Billy O'Connell, sviluppatore di software e DevOps di IBM. "Ma quello che stiamo realmente vedendo emergere è un modello ibrido, che prende in prestito gli elementi migliori di ogni singolo approccio. Si tratta di utilizzare gli strumenti e la mentalità giusti per il contesto giusto."