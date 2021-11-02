Cos'è GitOps?

In un blog precedente abbiamo discusso di DevOps nel dominio dell'edge computing; qui, diamo un'occhiata a come GitOps può essere applicato all'edge computing. Abbiamo accennato ai tre edge dell'edge domputing:

Enterprise edge

Network edge

Device edge (far edge)

Ci sono poi il cloud o il data center aziendale. Diamo un'occhiata approfondita a queste aree. Oltre agli ambienti edge, la Figura 4 illustra anche le tre aree di GitOps: infrastruttura, servizi e applicazioni.

Data center cloud/aziendale

L'edge computing sta assistendo alla proliferazione di cluster OpenShift o Kubernetes nella maggior parte dei centri IT. Ha il potenziale per raggiungere una scala massiccia, da centinaia a migliaia di implementazioni per cliente. Il risultato è che i reparti IT aziendali devono gestire più cluster di runtime di container indipendenti o cooperativi in esecuzione on-premise e/o su cloud pubblici.

Garantire che i cluster abbiano lo stesso stato desiderato, implementando una modifica e ripristinando una modifica su più cloud, è un beneficio principale che GitOps offre alle aziende edge e IoT.

Network edge

Il paradigma GitOps è applicabile all'edge della rete perché una delle principali sfide che i Communication Service Provider (CSP) devono affrontare è la ricerca dell'orchestrazione, dell'automazione e della gestione delle loro reti. Sebbene il 5G sia un vantaggio per i consumatori, le reti definite dal software (SDN), lo slicing della rete con larghezze di banda diverse e l'implementazione più rapida hanno introdotto sfide per i provider di telecomunicazioni.

Una pipeline di implementazione automatizzata è un modo in cui i CSP possono fornire servizi ai clienti più velocemente. Avere un repository centrale e un approccio dichiarativo al provisioning dell'infrastruttura dei container significa avere un time-to-market più rapido per nuove caratteristiche e richieste di modifica. Un paradigma di questo tipo faciliterà la fornitura di VNF (Virtual Network Functions) e CNF (Cloud-Native Network Functions) all'edge. La containerizzazione dei componenti di rete consente di gestire tali funzioni. Infine, poiché tutte le attività di configurazione sono registrate e memorizzate in Git, la capacità di tenere traccia delle modifiche è critica ai fini della conformità e dell'audit. Nei riferimenti sono presenti un paio di blog correlati di WeaveWorks: