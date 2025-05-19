Cos'è l'AI open source?

Affinché un software sia considerato open source, chiunque deve poter utilizzare, studiare, modificare e ridistribuire il suo codice sorgente come ritiene opportuno e solitamente senza alcun costo. Tuttavia, il campo di applicazione dell'AI open-source è molto più ampio rispetto al software open-source.

I sistemi di AI comprendono non solo i modelli AI stessi, ma anche i set di dati utilizzati durante l'addestramento, i pesi e i parametri del modello e il codice sorgente. Questo codice sorgente include il codice per il filtraggio e l'elaborazione dei dati di addestramento, il codice per l'addestramento e il test dei modelli, eventuali librerie di supporto e il codice di inferenza per l'esecuzione del modello. Tutti questi componenti devono rispettare ed essere resi disponibili secondo i termini dell'AI open-source.

La definizione open source dell'OSI sull'AI consente l'esclusione di dati di addestramento non pubblici non condivisibili, come le informazioni di identificazione personale (PII). 3 Per questo tipo di dati, deve essere fornita una descrizione dettagliata, inclusa la provenienza, le caratteristiche e l'ambito, come i dati sono stati raccolti e selezionati, eventuali procedure di etichettatura e metodi di trattamento dei dati.4