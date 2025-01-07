AI open source nel 2025: più piccola, più intelligente e più collaborativa

Con l'approvazione della EU AI Act nel 2024, possiamo aspettarci che l'AI etica continui a essere un argomento di discussione e dibattito.

Haddad ritiene che la governance e la regolamentazione dell'AI giocheranno un ruolo cruciale nel plasmare lo sviluppo dell'AI open source. "L'EU AI Act promuoverà pratiche etiche di AI, agevolando trasparenza, equità e responsabilità in progetti open source", afferma Haddad. "Ci aspettiamo che questo approccio favorisca una maggiore collaborazione negli strumenti di rilevamento dei pregiudizi e di audit etico".

Stasenko afferma di vedere "aumentare l'accettabilità sociale e la trasparenza per l'AI" come un'"opportunità di business a sé stante." Cita l'esempio di casi d'uso sensibili e di elevato valore in settori come l'assistenza sanitaria e i servizi finanziari, aggiungendo che la trasparenza sarà una pietra miliare di una sana gestione del rischio.

"Le aziende hanno bisogno di un modo sicuro, protetto e privato per effettuare inferenze con l'AI", afferma Asghar. "I principali attori del settore che non sono open source affermano di non utilizzare i tuoi dati, ma le aziende non possono fidarsi." Asghar aggiunge che modelli aperti come IBM Granite 3.1 possono aiutare le aziende a utilizzare l'AI in modo sicuro e privato. "È incredibilmente potente", afferma.