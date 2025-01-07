AI open source nel 2025: più piccola, più intelligente e più collaborativa

Ti chiedi cosa aspettarti per l'AI open source nel 2025? Ecco alcuni sviluppi che potrebbero influenzare l'anno a venire.
Negli ultimi anni, i modelli di AI sono stati al centro dell'attenzione. Ma nel 2025, gli esperti affermano che la conversazione si avvicinerà ai sistemi di AI open source.
"Quello che vedremo è un passaggio verso i sistemi di AI, e non solo i modelli", afferma Anastasia Stasenko, cofondatrice di pleias, una startup francese che ha recentemente rilasciato Common Corpus, il più grande set di dati multilingue aperto per l'addestramento LLM, oltre a modelli addestrati esclusivamente su dati aperti.
"In realtà, i fornitori trarranno valore dai sistemi basati su diversi tipi di modelli open source", afferma. “Sarà guidato dalle integrazioni, da più settori verticali. Non è solo un modello, è un sistema." Stasenko indica gli elementi che vanno oltre i modelli e che sostengono un sistema più ampio, come i classificatori e i parser. "Non si tratta solo dei modelli."
Un'altra conversazione importante nel 2024 riguarda il ROI per le aziende che investono nell'AI. Quest'anno, la ricerca suggerisce che vedremo una correlazione più diretta tra ROI e AI open source.
In uno studio IBM condotto su oltre 2.400 responsabili delle decisioni IT, il 51% delle aziende che utilizzano strumenti open source ha registrato un ROI positivo, rispetto ad appena il 41% di quelle che non li utilizzano.
"Il software open source può darti la possibilità di utilizzare l'AI in un modo conveniente per la tua azienda, consentendoti di ottenere la velocità che stai cercando", afferma JJ Asghar, Developer Advocate presso IBM Research.
La Linux Foundation, nota per supportare grandi progetti come Kubernetes, Open Source Security Foundation (OpenSSF) e PyTorch, ha inoltre evidenziato i benefici dell'open source in termini di trasparenza ed efficienza dei costi in un report recente.
"Le aziende beneficiano di un accesso gratuito a potenti framework che eliminano i costi iniziali elevati e permettono una facile personalizzazione, permettendo alle organizzazioni di tutte le dimensioni di innovare e di crescere", spiega Ibrahim Haddad, VP of Strategic Programs presso la Linux Foundation..
Con l'approvazione della EU AI Act nel 2024, possiamo aspettarci che l'AI etica continui a essere un argomento di discussione e dibattito.
Haddad ritiene che la governance e la regolamentazione dell'AI giocheranno un ruolo cruciale nel plasmare lo sviluppo dell'AI open source. "L'EU AI Act promuoverà pratiche etiche di AI, agevolando trasparenza, equità e responsabilità in progetti open source", afferma Haddad. "Ci aspettiamo che questo approccio favorisca una maggiore collaborazione negli strumenti di rilevamento dei pregiudizi e di audit etico".
Stasenko afferma di vedere "aumentare l'accettabilità sociale e la trasparenza per l'AI" come un'"opportunità di business a sé stante." Cita l'esempio di casi d'uso sensibili e di elevato valore in settori come l'assistenza sanitaria e i servizi finanziari, aggiungendo che la trasparenza sarà una pietra miliare di una sana gestione del rischio.
"Le aziende hanno bisogno di un modo sicuro, protetto e privato per effettuare inferenze con l'AI", afferma Asghar. "I principali attori del settore che non sono open source affermano di non utilizzare i tuoi dati, ma le aziende non possono fidarsi." Asghar aggiunge che modelli aperti come IBM Granite 3.1 possono aiutare le aziende a utilizzare l'AI in modo sicuro e privato. "È incredibilmente potente", afferma.
Negli ultimi due anni, molte aziende hanno introdotto con successo modelli linguistici di piccole dimensioni. E questi modelli diventano sempre più intelligenti. Prendiamo, ad esempio, i modelli Llama di Meta: l'azienda ha recentemente lanciato Llama 3.3 70B, un modello solo testo che offre prestazioni simili al modello 3.1 405B rilasciato solo cinque mesi prima.
"Questo vale anche a livello generazionale", afferma Sy Choudhury, Director of AI Partnerships presso Meta. "Ci aspettiamo che questi livelli di progresso continuino, un dato vantaggioso per tutti nella riduzione dei costi e della potenza del sistema quando si forniscono casi d'uso basati sull'AI generativa a consumatori e aziende".
Matt White, Executive Director della PyTorch Foundation, è d'accordo. “A mio avviso, la tendenza più diffusa nell'AI open source per il 2025 sarà quella di migliorare le prestazioni dei modelli più piccoli e di spingere i modelli di AI al limite", afferma, aggiungendo che i modelli più piccoli possono anche contribuire a garantire una minore dipendenza dai sistemi esterni.
"Ci sono molti problemi difficili nel campo del deep learning", afferma White. "Si spera che ci siano innovazioni in grado di ridurre le dimensioni dei modelli mantenendo le prestazioni, rendendoli più reattivi e mantenendo aggiornate le conoscenze del modello, senza la dipendenza da sistemi esterni."
Stasenko sottolinea che se il 2024 è stato l'anno dell'ascesa dei modelli più piccoli, il 2025 sarà l'anno dell'approfondimento delle funzionalità di ogni modello, con particolare attenzione all'efficienza energetica. "Questa è l'unica via," dice.
I modelli multimodali, o modelli che possono elaborare molteplici tipi diversi di media, come testo, video, immagini e audio, diventeranno anch'essi migliori e più onnipresenti nel 2025, affermano gli esperti. E questo vale anche per le versioni open source.
"L'ascesa della funzionalità multimodale continuerà anche il prossimo anno", afferma Choudhury di Meta. "Oggi, la maggior parte dei modelli che combinano testo, immagini e parlato sono un'amalgama di più modelli AI, ma questa situazione sta per cambiare". Choudhury prevede che in futuro le architetture saranno nativamente multimodali in due o più dimensioni, portando ad alcuni nuovi casi d'uso “sconvolgenti”. "Immagina di poter fare una domanda a un modello su un'immagine usando solo la tua voce, e che possa rispondere in modo fluido tramite voce, testo o immagine. Oppure che ne dici di rispondere con tutte e tre le modalità contemporaneamente?"
Open source AI favorirà più innovazione nel 2025? Haddad, della Linux Foundation, ne è convinto. E man mano che i modelli di AI diventano più complessi, crede che le organizzazioni sbloccheranno l'innovazione attraverso la collaborazione con collaboratori esterni.
"Con l'open source, gli sviluppatori di tutto il mondo possono condividere le loro competenze, portando a rapidi progressi e continui miglioramenti nei framework di AI gen", afferma. “Ad esempio, in Linux Foundation AI & Data, abbiamo oltre 100.000 sviluppatori che contribuiscono ai nostri 68 progetti ospitati, provenienti da oltre 3.000 organizzazioni. Nessuna organizzazione può eguagliare questo livello di competenza e di portata."
Arnaud Le Hors, Senior Technical Staff Member di Open Technologies presso IBM, prevede inoltre che le collaborazioni tra grandi aziende sui LLM diventeranno sempre più comuni.
“C'è ancora concorrenza e una gara per il rilascio dei modelli più performanti,” afferma Le Hors. “Ma possiamo immaginare che in futuro le grandi aziende collaboreranno sui foundation model.”
