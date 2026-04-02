Cos'è l'esperienza degli sviluppatori?

È importante notare, tuttavia, che l'aumento della produttività degli sviluppatori e il miglioramento della loro esperienza non sono sempre sinonimi. In uno studio di otto mesi, l'Harvard Business Review (HBR) ha rilevato che, anche quando l'uso dell'AI era completamente opzionale, "i dipendenti lavoravano a un ritmo più veloce, assumevano un ampio spettro di compiti e estendevano il lavoro a più ore della giornata, spesso senza che gli fosse richiesto." L'AI aiuta ad aumentare la produttività, ma gli effetti a valle di questo incremento possono diventare insostenibili, portando a stanchezza cognitiva e burnout.2

L'impatto dell'AI sull'esperienza degli sviluppatori può andare oltre l'uso diretto che ne fanno gli sviluppatori stessi. In particolare, la ricerca di HBR ha osservato che la crescente frequenza con cui i non ingegneri utilizzano l'AI per generare codice porta gli ingegneri a dedicare più tempo a rivedere e correggere il lavoro generato dall'AI dei colleghi. HBR ha osservato che "queste richieste andavano oltre la revisione formale del codice. Gli ingegneri si trovavano sempre più spesso a dover fare da mentori ai colleghi che programmavano intuitivamente e che completavano solo parzialmente le richieste pull.

Inoltre, il landscape dell'AI in rapida evoluzione può contribuire a una DevEx frammentata. I modelli e i framework per agenti AI sono in costante espansione e miglioramento, mettendo sotto pressione gli sviluppatori affinché restino costantemente aggiornati sulle ultime novità e seguano protocolli e pratiche in continua evoluzione. Le funzionalità di AI potenziate sono ovviamente utili, ma possono diventare un'arma a doppio taglio senza una mediazione attenta e una guida da parte del team DevEx.