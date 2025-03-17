Qual è l'atmosfera che si respira intorno al vibe coding?

Mentre il CEO di OpenAI, Sam Altman, anticipa le capacità di scrittura creativa di un futuro modello OpenAI, molti sviluppatori e ingegneri del software stanno adottando un approccio chiamato "vibe coding". L'espressione è nata solo sei settimane fa, ma continua a suscitare dibattiti su Reddit e su vari canali Slack, e anche qui in IBM®.

In parole semplici, il vibe coding è un termine che Andrej Karpathy, co-fondatore di OpenAI ed ex Senior Director di Tesla AI, ha usato per descrivere il modo in cui gli LLM sono diventati bravi nel ragionamento e nella codifica. (Pensa a Claude Sonnet o all'editor di codice AI Cursor). Ora, ha scritto su X, gli sviluppatori possono "lasciarsi trasportare dall'atmosfera, adottare le esponenziali e dimenticare persino che il codice esista". Come dice Ars Technica: "Invece di concentrarsi sul controllo e sulla precisione, il vibe coding si incentra sull'abbandonarsi al flusso".

Joshua Noble, Technical Strategist di IBM, afferma di credere che il vibe coding sia nato come uno scherzo. Ma l'espressione è rimasta, e l'incubatore Y Combinator ha persino creato un video di 30 minuti intitolato "Il vibe coding è il futuro".

Il vibe coding potrebbe rappresentare il futuro, ma oggi è ancora imperfetto. "Penso che sia più che altro come se fossi senza idee, o se ti sentissi pigro, e lasciassi che CoPilot faccia un po' le cose per te e vedessi dove ti porta", dice Noble. "Vedo cose, dico cose, eseguo cose e copio e incollo cose, e per lo più funziona."

Ash Minhas, responsabile dei contenuti tecnici presso IBM, concorda: "il vibe coding è una realtà", afferma. "È come se potessi prendere ispirazione e trasformarla in qualcosa." Per illustrare il suo punto, Minhas racconta che lui e suo fratello hanno ideato un prompt per creare un'app che aiuta gli utenti a trovare il loro numero FIRE (Financial Independence, Retire Early). "Se hai competenze tecniche, è fantastico", afferma.