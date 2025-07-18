Cos'è un compilatore?

Mentre i compilatori vengono utilizzati per convertire il codice sorgente in codice macchina eseguibile, gli interpreti sono un altro tipo di programma in grado di fornire funzionalità simili, sebbene attraverso un meccanismo diverso.

Invece di convertire il codice sorgente, gli interpreti eseguono direttamente il codice sorgente o utilizzano un codice intermedio noto come bytecode, una rappresentazione di basso livello, indipendente dalla piattaforma, del codice sorgente. Il bytecode funge da intermediario tra il codice sorgente leggibile dall'uomo e il codice macchina, progettato per l'esecuzione da una macchina virtuale (VM) anziché direttamente sull'hardware di un computer.

In teoria, qualsiasi linguaggio di programmazione può essere eseguito sia con un compilatore che con un interprete. Tuttavia, i singoli linguaggi di programmazione tendono a essere più adatti alla compilazione o all'interpretazione.

Nella pratica, la distinzione tra i linguaggi dei compilatori e i linguaggi degli interpreti può talvolta confondere, proprio come la distinzione tra i compilatori e gli interpreti stessi, in quanto entrambi i tipi di programmi possono avere caratteristiche che si sovrappongono. Mentre alcuni linguaggi sono più comunemente compilati e altri più comunemente interpretati, è possibile scrivere un compilatore per un linguaggio comunemente interpretato e viceversa.

I linguaggi di alto livello vengono in genere creati pensando a un tipo di conversione, compilazione o interpretazione, ma questi sono più suggerimenti che limitazioni rigorose. Ad esempio, BASIC viene spesso definito un linguaggio interpretato e C un linguaggio compilato, tuttavia esistono compilatori per BASIC così come esistono interpreti per C.

La differenza principale tra interpreti e compilatori sta nelle tempistiche e nell'ottimizzazione. Entrambi i tipi di programmi cercano di convertire il codice sorgente in un codice target che sia prima funzionale e poi ottimizzato.

A seconda dell'ambiente operativo, il codice compilato o interpretato potrebbe essere più adatto per essere eseguito in modo efficiente, tenendo conto delle funzionalità hardware, della memoria e della capacità di storage. A seconda dei vincoli di un programma, di un'applicazione e di un hardware specifici, la compilazione, l'interpretazione o una combinazione di entrambi potrebbero dare i risultati migliori.

Per questo motivo, l'interpretazione non può sostituirsi completamente alla compilazione, ma può spostare i compiti di compilazione in secondo piano attraverso un processo di conversione graduale. I compilatori utilizzano una strategia di conversione anticipata (AOT) che converte interamente il codice sorgente in codice di destinazione prima ancora di creare un file eseguibile.

Gli interpreti eseguono invece il codice direttamente come richiesto da un'applicazione o utilizzano il bytecode come intermediario per generare il codice sorgente eseguibile della macchina virtuale. In questo modo, gli interpreti potrebbero fornire una certa accelerazione o flessibilità, ma a un certo punto è necessario fornire una serie di istruzioni macchina eseguite direttamente verso la fine dello stack di esecuzione.

In alcuni casi, quando l'efficienza leggera è una priorità, gli interpreti speciali possono essere preferibili ai compilatori per la capacità di eseguire la conversione JIT (Just-In-Time). La JIT è una strategia che compila parti di codice sorgente in codice di destinazione in un buffer di memoria per l'esecuzione immediata. L'interpretazione JIT compila il codice on demand, combinando l'efficienza di compilazione una tantum di un compilatore tradizionale con la flessibilità di eseguire ripetutamente il codice, spesso più velocemente rispetto agli interpreti di bytecode standard.

Tuttavia, con l'aumento delle tendenze moderne verso la compilazione JIT e l'interpretazione del bytecode dipendente dalla situazione, molti compilatori sono stati progettati per offrire sia caratteristiche di compilazione che di interpretazione. Questa sovrapposizione confonde ulteriormente i confini tra queste due categorie.