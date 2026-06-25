I test software tradizionali si concentravano su sistemi statici; l'AI agentica dipende dalla natura probabilistica dei grandi modelli linguistici (LLM). Ciò significa che prompt simili potrebbero produrre sequenze di chiamate di strumenti diverse durante esecuzioni differenti, e che i problemi che si verificano all'inizio di un workflow a più passi potrebbero non manifestarsi fino a molto più tardi. E man mano che gli agenti basati sul machine learning cambiano nel tempo, possono mostrare segni di regressione o deriva.

Il testing degli agenti AI non dovrebbe solo considerare se una risposta finale sia corretta, ma anche se i percorsi di ragionamento e gli output intermedi fossero appropriati. Idealmente, questo tipo di test risponde a una domanda fondamentalmente diversa rispetto alle forme precedenti di validazione del software. Il collaudo non consiste semplicemente nel verificare che un agente produca un output conforme alle aspettative, ma nel garantire che gli output siano sempre ben motivati, accurati e sicuri, indipendentemente dall’input. Questo significa validare il comportamento di un agente insieme a test unitari più tradizionali.

Anche i cicli di test agentici sono continui. Testare gli agenti AI comporta la creazione di cicli di feedback efficaci piuttosto che lo sviluppo di benchmark semplici e immobili per il successo. Le organizzazioni che creano strategie di test scalabili e unificate possono sviluppare sistemi autonomi che operano in modo affidabile e sicuro. Possono anche implementare framework di test che funzionano senza soluzione di continuità all'interno del resto dell'ADLC, permettendo agli agenti AI di integrarsi prevedibilmente tra diversi modelli, piattaforme e fornitori.