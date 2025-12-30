Cos'è l'observability dell'AI?

Gli strumenti tradizionali di observability comprendono lo stato o la condizione interna di un sistema complesso utilizzando i tre pilastri dell'observability: log, tracce e metriche. Le applicazioni e gli agenti AI introducono un ulteriore livello di complessità che richiede strumenti unici di observability, in grado di ottimizzare le prestazioni del modello monitorando output specifici dell'AI producendo visualizzazioni (spesso generate dall'AI).

A differenza del software tradizionale, gli output dei modelli linguistici di grandi dimensioni (LLM) e di altre applicazioni di intelligenza artificiale generativa sono probabilistici. Gli input identici possono produrre risposte diverse, il che rende difficile tracciare come gli input modellano gli output, causando problemi agli strumenti di observability convenzionali. Pertanto, la risoluzione dei problemi, il debug e il monitoraggio delle prestazioni sono più complessi nei sistemi di AI generativa.

Inoltre, la spiegabilità nell'AI (un settore in crescita che cerca di ridurre le qualità "black box" di molti modelli AI) non può ancora spiegare pienamente come i modelli interagiscano con sistemi IT e workflow più ampi. Le soluzioni di observability dell'AI devono dare priorità agli elementi che possono misurare e analizzare efficacemente. Questa definizione delle priorità è particolarmente importante quando si utilizzano modelli di terze parti come OpenAI o Google, che eseguono e gestiscono i modelli privatamente.

Gli agenti AI (sistemi che lavorano autonomamente per progettare ed eseguire workflow in tutto l'ecosistema) presentano sfide uniche in termini di observability e richiedono un approccio di raccolta dati di conseguenza unico. Quasi la metà dei dirigenti intervistati nel 2025 dall'IBM® Institute for Business Value ha citato "una mancanza di visibilità sui processi decisionali degli agenti come un ostacolo significativo nell'implementazione" per l'agentic AI. L'observability di questi sistemi è cruciale per l'adozione.