Guida per padroneggiare le prestazioni di Kubernetes

Aumenta la visibilità. Garantisci la resilienza. Scalabilità senza sforzo.
Kubernetes offre velocità ma introduce una complessità profonda e punti ciechi che il monitoraggio nativo spesso non rileva. Gli strumenti APM tradizionali semplicemente non sono stati concepiti per questo livello di astrazione dinamica.
Questa guida spiega come colmare queste lacune e come padroneggiare le prestazioni in ambienti containerizzati con observability avanzata e automatizzata.
Scarica la guida per scoprire come:
- Individuare le lacune nascoste nelle funzionalità di monitoraggio native di Kubernetes
- Eliminare l'ambiguità della causa principale con la mappatura delle dipendenze full-stack
- Monitorare le relazioni dinamiche dei microservizi in tempo reale
- Correlare le tracce dell'infrastruttura e del codice negli ambienti ibridi