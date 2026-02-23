Fornire ai team di piattaforma gli strumenti per utilizzare al meglio il cloud

L'adozione del cloud è quasi universale, ma il suo successo? Non altrettanto. Nonostante anni di investimenti, molte organizzazioni continuano a faticare con la complessità operativa, l'aumento dei costi e i rischi di sicurezza. 

Per superare queste sfide, i team di piattaforma di successo stanno adottando una mentalità di "piattaforma come prodotto" basata sul ciclo di vita, che considera l'infrastruttura e la sicurezza come prodotti scalabili e curati. Questo approccio enfatizza la progettazione incentrata sull'utente, una proprietà chiara, il feedback coerente e l'affidabilità. 

I risultati sono workflow standardizzati, strumenti consolidati e self-service per gli sviluppatori. Questo white paper fornisce ai team di piattaforma un framework di best practice per l'approccio platform-as-a-product. Si concentra sulla standardizzazione dei workflow con una piattaforma unificata per la gestione del ciclo di vita dell'infrastruttura e la gestione del ciclo di vita della sicurezza (ILM e SLM). 

Risultati principali: 

  • 5 tratti della mentalità "piattaforma come prodotto" e come implementarla all'interno di un team di piattaforma
  • 12 best practice per la gestione della piattaforma
  • Come passare da workflow reattivi a proattivi
  • Come unificare ILM e SLM in tutta la catena di valore delle applicazioni con una piattaforma cloud centralizzata
Pace con le piattaforme