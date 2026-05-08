Cos'è un control plane degli agenti?

Ogni singolo agente opera nel "piano dati", dove esegue attività e interagisce con gli strumenti. Il control plane si trova sopra questo livello e funge da centro di controllo centralizzato, impostando il modo in cui gli agenti vengono distribuiti, come lavorano insieme e le regole che ne guidano il comportamento. Invece di concentrarsi su come si comporta un singolo agente, il control plane si concentra su come più agenti funzionano come parte di un sistema di intelligenza artificiale più ampio.

In uno studio recente dell'IBM Institute for Business Value, il 96% delle aziende ha dichiarato di utilizzare già gli agenti AI in qualche modo. Quando gli agenti AI vengono adottati tra i vari team e casi d'uso, la frammentazione è presente fin dall'inizio. Gli agenti sono spesso costruiti con framework diversi, collegati a fonti di dati separate e governati da regole incoerenti. Il control plane offre un modo condiviso per coordinare e supervisionare questa attività, permettendo alle organizzazioni di gestire gli agenti in modo coerente mentre si scalano.

In pratica, il control plane funge da intermediario tra gli agenti e i sistemi da cui dipendono. Indirizza le richieste, fa rispettare i permessi e applica le politiche prima che le azioni vengano eseguite. Fornisce inoltre visibilità su come si comportano gli agenti in produzione, inclusi le loro prestazioni, l'uso e i risultati.

Questo approccio consente agli agenti di funzionare come un sistema coordinato piuttosto che come una raccolta di componenti isolati. I team possono applicare politiche coerenti, controllare l'accesso a strumenti e dati e monitorare il comportamento degli agenti nel tempo. Negli ambienti AI aziendali, questa struttura supporta ecosistemi di agentic AI più ampi in cui interagiscono più sistemi di AI. Il control plane supporta anche l'iterazione abilitando versioning, test e implementazione controllata degli agenti man mano che si evolvono.

È utile distinguere il control plane degli agenti dal model context protocol (MCP) perché operano a diversi livelli:

Un control plane degli agenti orchestra e governa il coordinamento, il controllo e la gestione del ciclo di vita a livello di sistema tra gli agenti e i servizi.

orchestra e governa il coordinamento, il controllo e la gestione del ciclo di vita a livello di sistema tra gli agenti e i servizi. Un MCP definisce come contesto, strumenti e dati vengono strutturati e trasferiti in un modello durante una singola interazione.

Il control plane si concentra su come gli agenti operano all'interno di un sistema più ampio, mentre un MCP si concentra su come un modello elabora una richiesta specifica.

Gli sviluppatori lo usano per costruire e testare workflow agentici. I team di piattaforma lo usano per gestire l'infrastruttura e far rispettare gli standard. I team aziendali e operativi lo utilizzano per supportare la conformità, la sicurezza e la responsabilità.

Un control plane fornisce le basi per far funzionare gli agenti in modo strutturato e scalabile. Consente il coordinamento tra i sistemi, stabilisce un controllo coerente e rende il comportamento degli agenti osservabile e gestibile nel tempo.