L'interpretabilità meccanicistica non mira a raggiungere direttamente l'allineamento LLM, quanto piuttosto a identificare le opportunità per migliorare l'allineamento e le vulnerabilità di cui i metodi di allineamento devono tenere conto.

Ad esempio, un articolo del 2024 ha esplorato il funzionamento interno delle reti neurali di un LLM allineato ogni volta che si rifiuta di rispondere a un prompt ritenuto dannoso e pericoloso. In 13 diversi LLM, i ricercatori hanno scoperto che il rifiuto è dovuto a un pattern di attivazione molto specifico, semplice e coerente. Hanno poi dimostrato che era relativamente facile contrastare quel pattern di attivazione e impedire al modello di rifiutare input tossici, rivelando una grave vulnerabilità nei metodi di allineamento esterno.6 Questa tecnica di jailbreaking è ora comunemente chiamata "abliteration".

Alcuni approcci aspirano a integrare l'interpretabilità direttamente nell'architettura di un modello. Ad esempio, un'architettura LLM sperimentale di Guide Labs ha aggiunto un "modulo concettuale" all'architettura del modello. Durante il pre-addestramento, ogni token elaborato dall'LLM veniva obbligatoriamente fatto passare attraverso quel modulo concettuale, addestrato a etichettare gli embedding del token in base a specifici “concetti” appresi dal modello. Questi concetti sono suddivisi in tre categorie: known (idee direttamente presenti nei dati di addestramento), discovered (idee che il modello ha appreso implicitamente da solo) e residual (tutto il resto). Questo consente ai ricercatori non solo di identificare quali concetti (e, di conseguenza, quali dati di addestramento) abbiano influenzato un determinato output, ma anche di guidare gli output del modello, inducendolo a ignorare o a dare priorità a specifici concetti.

L’interpretabilità meccanicistica può anche includere un’analisi sistematica degli output del modello, invece di concentrarsi esclusivamente sulla sua logica matematica interna. Questo è particolarmente rilevante per la nostra comprensione dei modelli di ragionamento, che in teoria producono un “processo di pensiero” verbalizzato prima di generare una risposta finale al prompt iniziale. In uno studio importante, i ricercatori di Anthropic hanno scoperto che i modelli di ragionamento non sono sempre "onesti" quando verbalizzano la loro catena di pensiero, il che può avere implicazioni significative per la valutazione dell'allineamento.