Che cos'è lo scraping tramite AI?

Gli scraper tradizionali hanno bisogno di aggiornamenti per stare al passo con un web in continua evoluzione. Gli scraper basati su AI, tuttavia, sono generalizzabili e adattabili a diversi design e layout. Anche quando i siti web vengono riprogettati, un modello linguistico di grandi dimensioni (LLM) può identificare, ad esempio, che un numero specifico sia un prezzo o che un nome sia un autore, perché riconosce modelli linguistici più complessi e il modo in cui le entità vengono presentate nella pagina.