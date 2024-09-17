Che cos'è l'intelligenza artificiale generale (AGI)?

L'AGI è stata esplorata attivamente sin dai primi giorni della ricerca sull'AI. Tuttavia, non c'è consenso all'interno della comunità accademica su cosa si qualificherebbe come AGI o su come raggiungerlo al meglio. Sebbene l'obiettivo generale dell'intelligenza di tipo umano sia abbastanza semplice, i dettagli sono sfumati e soggettivi. La ricerca dell'AGI comprende quindi lo sviluppo sia di un framework per comprendere l'intelligenza nelle macchine sia di modelli in grado di soddisfarlo.

La sfida è sia filosofica che tecnologica. Filosoficamente, una definizione formale di AGI richiede sia una definizione formale di "intelligenza", sia un accordo generale su come potrebbe manifestarsi nell'AI. Tecnologicamente, l'AGI richiede la creazione di modelli AI con un livello di sofisticazione e versatilità senza precedenti, metriche e test per verificare in modo affidabile la cognizione del modello e la potenza di calcolo necessaria per sostenerlo.