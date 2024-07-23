Nel dicembre 2023, Meta e IBM hanno lanciato l'AI Alliance in collaborazione con oltre 50 membri fondatori e collaboratori globali. Riunendo organizzazioni leader del settore, startup, accademia, ricerca e governo, l'AI Alliance aspira a plasmare l'evoluzione dell'AI per riflettere al meglio le esigenze e la complessità delle nostre società. Dalla sua fondazione, Alliance è cresciuta fino a contare oltre 100 membri.

Più nello specifico, AI Alliance è dedicata a promuovere una comunità aperta che consenta a sviluppatori e ricercatori di accelerare l'innovazione responsabile garantendo al contempo fiducia, sicurezza, diversità, rigore scientifico e competitività economica. A tal fine, l'Alliance sostiene progetti che sviluppano e implementano benchmark e standard di valutazione, aiutano ad affrontare le sfide a livello sociale, supportano lo sviluppo globale delle competenze nell'AI e ne incoraggiano lo sviluppo aperto in modi sicuri e vantaggiosi.

Llama 3.1 prosegue questa missione offrendo alla comunità globale dell'AI una famiglia di modelli e un ecosistema di sviluppo aperti e all'avanguardia per costruire, sperimentare e scalare responsabilmente nuove idee e approcci. Accanto ai potenti nuovi modelli, il rilascio include robuste misure di sicurezza a livello di sistema, nuove misure di valutazione della sicurezza informatica e aggiornamenti per i tempi di inferenza di sicurezza. Collettivamente, queste risorse incoraggiano la standardizzazione dello sviluppo e dell'uso di strumenti di fiducia e sicurezza per l'AI generativa.