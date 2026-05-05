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Gestisci tutti i tuoi agenti AI in un unico posto con watsonx Orchestrate

Il nuovo control plane agentico in Watsonx Orchestrate offre un modo centralizzato per eseguire, gestire e governare l’insieme degli agenti di un’organizzazione.

Pubblicato il 5 maggio 2026

Alle aziende non serve un altro modo per creare agenti, bensì un modo per rendere operativi gli agenti che hanno già creato. Nelle grandi organizzazioni, gli agenti vengono creati ovunque, tra team, strumenti e framework diversi. Alcuni sono sviluppati internamente, altri provengono dai fornitori e altri ancora sono integrati nelle applicazioni. Con l’aumentare dell’adozione, questa diversità continua a crescere.

Le organizzazioni vogliono la flessibilità di poter creare ed eseguire agenti AI con i loro strumenti preferiti. Nella pratica, la maggior parte delle aziende continuerà a operare su più framework e approcci di sviluppo. Ciò che è mancato finora è un modo per gestire questa realtà.

IBM Watsonx Orchestrate si basa su un approccio aperto, che unisce gli agenti in un unico livello operativo senza chiedere ai team di ricostruire ciò che già possiedono. Con le nuove funzionalità del suo control plane agentico, Orchestrate offre un modo semplificato per gestire e governare l’insieme degli agenti di un’organizzazione, indipendentemente da come siano stati creati o da dove vengano eseguiti.

Sei miglioramenti chiave per watsonx Orchestrate

1. Esegui agenti in diversi framework e ambienti

La maggior parte delle imprese non standardizzerà un solo modo di sviluppare agenti. Continueranno invece a gestire un insieme di agenti creati con tecnologie e framework diversi, spesso distribuiti su più team.

Watsonx Orchestrate inizia ora ad affrontare questo problema supportando agenti anche al di fuori del suo ambiente nativo. Attualmente, questo comprende gli agenti nativi IBM, gli agenti Langflow, gli agenti LangGraph e quelli costruiti con il protocollo aperto A2A, con una più ampia interoperabilità in arrivo a breve. Ciò offre una soluzione pratica per ridurre la frammentazione, preservando al contempo gli investimenti esistenti.

Nella pratica, questo significa:

  • Gli agenti supportati da framework come LangGraph e A2A possono essere portati in Orchestrate
  • Gli agenti possono essere utilizzati in ambienti sicuri e isolati con servizi condivisi
  • Il monitoraggio e la valutazione possono essere applicati in modo più coerente tra gli agenti supportati

Questo approccio consente alle organizzazioni di iniziare a consolidare la visibilità e il controllo operativi, senza richiedere una ricostruzione completa o il passaggio a un unico framework di sviluppo.

2. Osserva, valuta e ottimizza gli agenti

La gestione degli agenti in produzione richiede più della semplice implementazione. I team necessitano di visibilità sul comportamento degli agenti, sulle loro prestazioni e sulle aree in cui sono necessari miglioramenti. Watsonx Orchestrate introduce funzionalità operative a supporto di questo:

  • Observability e tracciamento tra interazioni e workflow
  • Valutazione in fase di sviluppo e di runtime per verificare qualità e prestazioni
  • Ottimizzazione continua di prestazioni, costi e risultati

Queste funzionalità aiutano i team a passare dalla distribuzione iniziale alla gestione continua, favorendo prestazioni più coerenti e risultati migliori nel tempo.

3. Crea gli agenti come vuoi

La piattaforma migliora anche il modo in cui i team progettano, testano e comprendono il comportamento degli agenti prima della distribuzione. Le nuove funzionalità includono:

  • Valutazioni e simulazioni integrate, basate su scenari realistici
  • Debug avanzato e ispezione del workflow
  • Migliore esperienza di sviluppo per gli agenti nativi e importati

Questo rende più rapidi i cicli di sviluppo, contribuendo al contempo a ridurre i rischi prima che gli agenti raggiungano la fase di produzione.

4. Scala l'AI in modo sicuro con fiducia, sicurezza e identità integrate

Man mano che gli agenti interagiscono più profondamente con i sistemi aziendali, sicurezza e governance diventano essenziali. Watsonx Orchestrate include controlli di livello aziendale lungo tutto il ciclo di vita:

  • Gestione centralizzata delle identità e delle credenziali
  • Applicazione dei controlli e registrazione delle attività di audit
  • Isolamento e segmentazione

Queste caratteristiche contribuiscono a garantire che gli agenti operino entro confini definiti, con livelli adeguati di supervisione e tracciabilità.

5. Controlla il comportamento degli agenti attraverso comandi e guardrail

Un gateway AI unificato fornisce una supervisione centralizzata del modo in cui agenti, modelli e strumenti supportati si comportano in produzione. Le funzionalità includono:

  • Applicazione dei controlli in fase di runtime
  • Misure di sicurezza e conformità
  • Monitoraggio dei trigger di controllo

Ciò consente alle organizzazioni di applicare politiche operative coerenti e di mantenere il controllo sul comportamento degli agenti.

6. Scopri agenti e strumenti affidabili

Un catalogo governato fornisce struttura e visibilità sugli asset AI. Le funzionalità includono:

  • Un catalogo centralizzato di agenti e strumenti con metriche delle prestazioni
  • Workflow di certificazione e pubblicazione
  • Gestione del ciclo di vita dallo sviluppo alla produzione

Questo favorisce un migliore riutilizzo, maggiore visibilità e governance, man mano che l’adozione dell’AI si espande in tutta l’organizzazione.

Dagli investimenti frammentati nell'AI alle operazioni unificate, governate e ottimizzate

Via via che le aziende estendono l'uso dell'AI, il numero e la diversità degli agenti continua a crescere. Gestire efficacemente questo panorama sta diventando un requisito operativo fondamentale.

IBM watsonx Orchestrate riunisce l'intero ecosistema di agenti in un unico control plane, in modo da poter vedere cosa sta succedendo, gestire il modo in cui gli agenti lavorano insieme e scalare ciò che produce risultati in tutta l'azienda.

  • È progettato per essere aperto, quindi funziona con gli agenti, gli strumenti e i sistemi che già utilizzi, senza costringerti a ricostruirli o sostituirli.
  • Ibrido, in modo da poter utilizzare gli agenti su cloud, on-premise e sui sistemi esistenti senza dover cambiare piattaforma
  • Affidabile, con sicurezza, governance e conformità integrate.
  • È ibrido, per eseguire l'AI dove ha più senso, nel cloud e on-premise.

Invece di richiedere la standardizzazione su un singolo stack tecnologico, questo approccio permette alle organizzazioni di mantenere flessibilità nel modo in cui gli agenti vengono sviluppati, stabilendo al contempo un metodo uniforme per gestirli, governarli e ottimizzarli.

Per le organizzazioni che vanno oltre la fase sperimentale e passano a un utilizzo su larga scala dell’AI, questo rappresenta un cambiamento importante: dalla creazione di singoli agenti alla gestione di un ecosistema integrato di agenti.

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Suzanne Livingston

Vice President, Product Management

IBM watsonx Orchestrate