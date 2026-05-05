Gestisci tutti i tuoi agenti AI in un unico posto con watsonx Orchestrate

Alle aziende non serve un altro modo per creare agenti, bensì un modo per rendere operativi gli agenti che hanno già creato. Nelle grandi organizzazioni, gli agenti vengono creati ovunque, tra team, strumenti e framework diversi. Alcuni sono sviluppati internamente, altri provengono dai fornitori e altri ancora sono integrati nelle applicazioni. Con l’aumentare dell’adozione, questa diversità continua a crescere.

Le organizzazioni vogliono la flessibilità di poter creare ed eseguire agenti AI con i loro strumenti preferiti. Nella pratica, la maggior parte delle aziende continuerà a operare su più framework e approcci di sviluppo. Ciò che è mancato finora è un modo per gestire questa realtà.

IBM Watsonx Orchestrate si basa su un approccio aperto, che unisce gli agenti in un unico livello operativo senza chiedere ai team di ricostruire ciò che già possiedono. Con le nuove funzionalità del suo control plane agentico, Orchestrate offre un modo semplificato per gestire e governare l’insieme degli agenti di un’organizzazione, indipendentemente da come siano stati creati o da dove vengano eseguiti.