Gestisci tutti i tuoi agenti AI in un unico posto con watsonx Orchestrate

Il nuovo control plane agentico in Watsonx Orchestrate offre un modo centralizzato per eseguire, gestire e governare l’insieme degli agenti di un’organizzazione.
Alle aziende non serve un altro modo per creare agenti, bensì un modo per rendere operativi gli agenti che hanno già creato. Nelle grandi organizzazioni, gli agenti vengono creati ovunque, tra team, strumenti e framework diversi. Alcuni sono sviluppati internamente, altri provengono dai fornitori e altri ancora sono integrati nelle applicazioni. Con l’aumentare dell’adozione, questa diversità continua a crescere.
Le organizzazioni vogliono la flessibilità di poter creare ed eseguire agenti AI con i loro strumenti preferiti. Nella pratica, la maggior parte delle aziende continuerà a operare su più framework e approcci di sviluppo. Ciò che è mancato finora è un modo per gestire questa realtà.
IBM Watsonx Orchestrate si basa su un approccio aperto, che unisce gli agenti in un unico livello operativo senza chiedere ai team di ricostruire ciò che già possiedono. Con le nuove funzionalità del suo control plane agentico, Orchestrate offre un modo semplificato per gestire e governare l’insieme degli agenti di un’organizzazione, indipendentemente da come siano stati creati o da dove vengano eseguiti.
La maggior parte delle imprese non standardizzerà un solo modo di sviluppare agenti. Continueranno invece a gestire un insieme di agenti creati con tecnologie e framework diversi, spesso distribuiti su più team.
Watsonx Orchestrate inizia ora ad affrontare questo problema supportando agenti anche al di fuori del suo ambiente nativo. Attualmente, questo comprende gli agenti nativi IBM, gli agenti Langflow, gli agenti LangGraph e quelli costruiti con il protocollo aperto A2A, con una più ampia interoperabilità in arrivo a breve. Ciò offre una soluzione pratica per ridurre la frammentazione, preservando al contempo gli investimenti esistenti.
Nella pratica, questo significa:
Questo approccio consente alle organizzazioni di iniziare a consolidare la visibilità e il controllo operativi, senza richiedere una ricostruzione completa o il passaggio a un unico framework di sviluppo.
La gestione degli agenti in produzione richiede più della semplice implementazione. I team necessitano di visibilità sul comportamento degli agenti, sulle loro prestazioni e sulle aree in cui sono necessari miglioramenti. Watsonx Orchestrate introduce funzionalità operative a supporto di questo:
Queste funzionalità aiutano i team a passare dalla distribuzione iniziale alla gestione continua, favorendo prestazioni più coerenti e risultati migliori nel tempo.
La piattaforma migliora anche il modo in cui i team progettano, testano e comprendono il comportamento degli agenti prima della distribuzione. Le nuove funzionalità includono:
Questo rende più rapidi i cicli di sviluppo, contribuendo al contempo a ridurre i rischi prima che gli agenti raggiungano la fase di produzione.
Man mano che gli agenti interagiscono più profondamente con i sistemi aziendali, sicurezza e governance diventano essenziali. Watsonx Orchestrate include controlli di livello aziendale lungo tutto il ciclo di vita:
Queste caratteristiche contribuiscono a garantire che gli agenti operino entro confini definiti, con livelli adeguati di supervisione e tracciabilità.
Un gateway AI unificato fornisce una supervisione centralizzata del modo in cui agenti, modelli e strumenti supportati si comportano in produzione. Le funzionalità includono:
Ciò consente alle organizzazioni di applicare politiche operative coerenti e di mantenere il controllo sul comportamento degli agenti.
Un catalogo governato fornisce struttura e visibilità sugli asset AI. Le funzionalità includono:
Questo favorisce un migliore riutilizzo, maggiore visibilità e governance, man mano che l’adozione dell’AI si espande in tutta l’organizzazione.
Via via che le aziende estendono l'uso dell'AI, il numero e la diversità degli agenti continua a crescere. Gestire efficacemente questo panorama sta diventando un requisito operativo fondamentale.
IBM watsonx Orchestrate riunisce l'intero ecosistema di agenti in un unico control plane, in modo da poter vedere cosa sta succedendo, gestire il modo in cui gli agenti lavorano insieme e scalare ciò che produce risultati in tutta l'azienda.
Invece di richiedere la standardizzazione su un singolo stack tecnologico, questo approccio permette alle organizzazioni di mantenere flessibilità nel modo in cui gli agenti vengono sviluppati, stabilendo al contempo un metodo uniforme per gestirli, governarli e ottimizzarli.
Per le organizzazioni che vanno oltre la fase sperimentale e passano a un utilizzo su larga scala dell’AI, questo rappresenta un cambiamento importante: dalla creazione di singoli agenti alla gestione di un ecosistema integrato di agenti.
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