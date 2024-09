Un chatbot è un programma o uno script progettato per interagire e rispondere all'uomo in una conversazione in tempo reale. Organizzazioni e singoli utilizzano i chatbot per una serie di usi e funzioni aziendali diversi. In generale, i chatbot forniscono risposte e informazioni scritte in precedenza per gestire le richieste di base o per ottenere informazioni sufficienti dai clienti per collegarli a un agente umano per un servizio migliore e più specifico. I chatbot più avanzati utilizzano l'apprendimento automatico, l'AI (intelligenza artificiale) e la tecnologia di AI generativa per generare risposte in tempo reale in base all'input dell'utente. I chatbot sono diventati una sorta di passe-partout per molte organizzazioni, uno strumento in grado di soddisfare numerose esigenze aziendali.

I chatbot esistono da molto tempo; il primo programma che può essere definito chatbot è stato creato nel 1966 con Eliza di Joseph Weizenbaum. Nel 1988, il programmatore di origine britannica Rollo Carpenter creò un "chatterbot" chiamato Jabberwocky, tra le prime "AI conversazionali" ad apprendere nuove risposte invece di limitarsi a servire un linguaggio pre-scritto.

In questo periodo, i chatbot hanno fatto molta strada e sono più bravi che mai a tenere una conversazione. Il caso d'uso principale dei chatbot per la maggior parte delle aziende è quello di facilitare la comunicazione tra l'organizzazione e i clienti. Tuttavia, sono imperfetti e anche il miglior chatbot non può imitare con successo un essere umano all'infinito, ma nonostante la loro occasionale goffaggine, i clienti si aspettano che le organizzazioni dispongano di un chatbot di messaggeria per il supporto clienti che li aiuti a risolvere i problemi da soli prima di rivolgersi a un agente umano.

Ci sono due tipi di chatbot: basati su regole e basati su AI. I chatbot basati su regole utilizzano regole e script predefiniti per rispondere a parole chiave o frasi specifiche. Offrono una flessibilità limitata, ma sono strumenti rapidi ed efficienti per compiti semplici. I bot basati su AI utilizzano il machine learning e l'elaborazione del linguaggio naturale (NLP) per comprendere i prompt e il contesto. Possono imparare dalle interazioni passate e migliorare nel tempo.

La maggior parte dei chatbot, anche quelli più sofisticati, si affida a una combinazione di elementi critici. Si inizia con l'input dell'utente, che pone domande o sollecita il chatbot tramite SMS, voce o un'altra interfaccia. Il chatbot analizza quindi istantaneamente la richiesta utilizzando tecniche di elaborazione del linguaggio naturale come la tokenizzazione, lo stemming e la lemmatizzazione per comprenderne il significato.

Sulla base dell'analisi NLP, il bot individuerà l'obiettivo o lo scopo della query: l'utente sta solo chattando, vuole prenotare un volo o vuole tracciare un ordine? Il bot utilizzerà il riconoscimento dell'intento per decidere e la sua logica interna e i suoi algoritmi determineranno la risposta appropriata in base all'intento riconosciuto. A volte questo comporta l'accesso a una knowledge base, la ricerca di informazioni pertinenti o la generazione di una risposta creativa.