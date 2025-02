L'AI generativa (gen AI) si è diffusa in modo massiccio nel mondo aziendale in tempi relativamente brevi. Questa tecnologia ha il potenziale per migliorare significativamente l'efficienza e l'innovazione, dall'automazione dei workflow di routine alla generazione di insight da grandi set di dati.

Ad oggi, gli assistenti AI stanno aumentando la produttività potenziando le capacità delle persone. La prossima evoluzione nell'ambito del lavoro e della consulenza sarà l'agentic AI, dove un essere umano supervisiona un team di agenti AI autonomi che svolgono attività e comunicano tra loro. Secondo Jill Goldstein, Global Managing Partner for HR and Talent Transformation di IBM Consulting, "le aziende dovranno rivalutare i propri processi di lavoro attuali e creare nuovi tipi di team in cui gli esseri umani supervisionano gruppi di agenti AI autonomi".

Per sfruttare appieno il potenziale dell'AI, dobbiamo creare dei framework di misurazione della produttività che misurino non solo l'output delle singole persone, ma anche il grado di coordinamento degli agenti AI che lavorano al fianco degli esseri umani. Tuttavia, quantificare l'impatto reale sulla produttività può essere un processo complesso, soprattutto se si considera la stretta collaborazione tra esseri umani e macchine nello svolgimento delle attività sul posto di lavoro. In altre parole, la questione oggi non è se l'AI verrà implementata per aumentare la produttività, ma come misurare e utilizzare al meglio gli strumenti a disposizione di un'azienda.

Noi di IBM Consulting abbiamo affrontato questa questione creando un laboratorio interno di misurazione della produttività che crea framework e metodi per misurare la produttività man mano che i nostri consulenti adottano l'AI. Crediamo che questi framework siano critici non solo per un'adozione di successo, ma anche per fornire misurazioni utili e tangibili di questo successo. Sono stati inoltre indispensabili per fornire dati fruibili per informare lo sviluppo continuo della nostra piattaforma di distribuzione basata su AI, IBM Consulting Advantage, che potenzia i servizi offerti ai clienti da parte dei nostri consulenti con agenti AI, applicazioni e altro ancora.