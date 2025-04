Guida al cambiamento: avere successo nella business transformation

Le aziende più efficaci non sono quelle create dall'alto, ma quelle create insieme. Per accogliere davvero il cambiamento, è fondamentale allineare i principali stakeholder, i dipendenti e i dirigenti affinché parlino con una voce sola. Come abbiamo scoperto, molte aziende non sono coerenti quando si tratta di comunicare cambiamenti ai dipendenti, sia tra i reparti che tra le sedi.

Le campagne di comunicazione tempestive e accessibili aiutano a promuovere un senso di appartenenza e aspettative chiare, in particolare quando raggiungono i dipendenti in modo dinamico, su tutti i canali. Inoltre, per promuovere un posto di lavoro trasparente, i dirigenti devono prepararsi a comunicare non solo cosa ci si attende, ma perché vengono stabilite aspettative particolari. Questo aiuta a impostare un tono orientato al cambiamento per la forza lavoro e dà un senso di appartenenza a tutta l'azienda in merito a nuove iniziative.

In pratica, ciò potrebbe significare sviluppare una strategia di comunicazione dettagliata nelle prime fasi del processo di pianificazione e monitorare regolarmente i risultati delle comunicazioni con i dipendenti per mantenere lo slancio della forza lavoro. Come abbiamo scoperto, riunire un team interfunzionale di dirigenti senior che agiscano come sostenitori della trasformazione può fornire chiarezza e coesione sul posto di lavoro. Questo tipo di coinvolgimento a livello dirigenziale migliora le prestazioni in un'organizzazione, mentre la sponsorizzazione attiva favorisce il cambiamento all'interno dell'organizzazione, favorendo un'esecuzione più fluida.