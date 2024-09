Ora che l'implementazione è ben avviata, FloCareer può chiedere a watsonx, in linguaggio naturale, di trovare candidati per le posizioni di lavoro e ottenere un elenco di professionisti altamente qualificati in pochi secondi, grazie all'integrazione di ThisWay Global. Il team può perfezionare l'elenco secondo necessità e iniziare rapidamente a contattare i candidati utilizzando watsonx. "Queste piattaforme semplificano notevolmente il processo di ricerca dei migliori talenti. In generale, aumentano l'efficacia del processo di assunzione e semplificano il workflow di recruitment", spiega Nasar Mirza, Onboarding Manager di FloCareer. Tutto ciò consente un miglioramento della produttività, ottimi processi di assunzione e a un'esperienza positiva per i candidati.

Man mano che progredisce nell’adozione di queste soluzioni, FloCareer mira ad aumentare il proprio elenco di intervistatori freelance a livello globale del 10%-20% e ad aggiungere competenze nelle nuove tecnologie, tra cui il prompt engineering e i modelli linguistici di grandi dimensioni (LLM). In futuro, l'azienda intende esplorare l'opportunità di servire clienti in nuovi settori verticali che stanno reclutando candidati in diverse aree funzionali.



"Siamo entusiasti di proseguire la nostra collaborazione con ThisWay Global e IBM watsonx Orchestrate per far crescere il nostro team e continuare a offrire un'esperienza eccellente ai candidati", afferma Nasar Mirza, Onboarding Manager di FloCareer.