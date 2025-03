Cos'è Google Gemma?

I modelli Gemma sono accessibili attraverso queste piattaforme:

Studio AI di Google

Hugging Face (integrato anche in Hugging Face Transformers)

Kaggle

Giardino del modello AI di Vertex

Inoltre, gli sviluppatori possono implementare i modelli in framework di machine learning open source come JAX, LangChian, PyTorch e TensorFlow e tramite application programming interface (API) come Keras 3.0. Inoltre, poiché Gemma include l'ottimizzazione tra le GPU NVIDia, gli sviluppatori possono utilizzare gli strumenti NVIDia, tra cui il framework NeMo per mettere a punto i modelli e TensorRT-LLM per ottimizzarli per un'inferenza efficiente sulle GPU NVIDia.

Per lo sviluppo di AI a livello aziendale, i modelli Gemma possono essere implementati su Google Cloud Vertex AI e Google Kubernetes Engine (GKE). Per i modelli con potenza di calcolo limitata, Google Colab offre l'accesso gratuito basato sul cloud a risorse di calcolo come GPU e TPU.