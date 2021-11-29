Tag
Analisi

PostgreSQL e MySQL: qual è la differenza?

Veduta aerea di due motoscafi che formano un cerchio di onde e bolle con i loro motori sul mare turchese

Similarità e differenze negli usi, nei vantaggi, nelle funzioni e nelle caratteristiche di PostgreSQL e MySQL.

PostgreSQL e MySQL sono database relazionali che organizzano i dati in tabelle. Queste tabelle possono essere collegate o correlate in base ai dati comuni a ciascuna di esse. I database relazionali consentono alla tua azienda di comprendere meglio le relazioni tra i dati disponibili e aiutano ad acquisire nuovi insight per prendere decisioni migliori o identificare nuove opportunità.

 

In che modo PostgreSQL e MySQL sono simili?

Sia PostgreSQL che MySQL si basano su SQL (Structured Query Language), il linguaggio standard per l'interazione con i sistemi di gestione. SQL consente di unire le tabelle utilizzando poche righe di codice sorgente con una struttura semplice che la maggior parte dei dipendenti non tecnici può apprendere rapidamente.

Con SQL, gli analisti non devono sapere dove si trova la tabella degli ordini su disco, come eseguire la ricerca per trovare un ordine specifico o come collegare le tabelle degli ordini e dei clienti. Il database compila la query e individua i punti dati corretti.

Sia MySQL che PostgreSQL supportano JavaScript Object Notation (JSON) per memorizzare e trasportare dati, sebbene PostgreSQL supporti anche JSONB, la versione binaria di JSON che elimina la duplicazione delle chiavi e gli spazi vuoti estranei.

Entrambi i database offrono un solido supporto alla comunità oltre ai meccanismi di supporto tradizionali.

Che cos'è PostgreSQL?

PostgreSQL, noto anche come Postgres, è un database relazionale open source con una solida reputazione per la sua affidabilità, flessibilità e supporto di standard tecnici aperti. PostgreSQL supporta sia i tipi di dati relazionali che quelli non relazionali. È stato definito uno dei database relazionali più conformi, stabili e maturi oggi disponibili e può gestire facilmente query complesse.

Le caratteristiche di PostgreSQL includono quanto segue:

  • Ripristino point-in-time (PITR) per ripristinare i database ad un momento specifico nel tempo.
  • Log write ahead (WAL) che registra tutte le modifiche al database utilizzando strumenti come pgBackRest.
  • Procedure memorizzate per creare e conservare subroutine personalizzate.

Come viene utilizzato PostgreSQL?

PostgreSQL è una soluzione "universale" per molte aziende che cercano modi efficienti e convenienti per migliorare i propri sistemi di gestione di database (DBMS). È abbastanza espandibile e versatile da supportare rapidamente una varietà di casi d'uso con un potente ecosistema, che copre attività come i tipi di dati di serie temporali e geospatial analytics. Costruito come soluzione di database open source, PostgreSQL è completamente privo di restrizioni di licenza, potenziale blocco da fornitore o rischio di distribuzione eccessiva. PostgreSQL è gestito con un sistema di gestione di database relazionali a oggetti (ORDBMS).

PostgreSQL offre la soluzione ideale per gli amministratori di database aziendali responsabili della gestione dei protocolli di elaborazione delle transazioni online (OLTP) per le attività aziendali, tra cui e-commerce, customer relationship management (CRM) e registri finanziari. È ideale anche per gestire gli analytics dei dati ricevuti, creati e generati.

Benefici di PostgreSQL

Questi sono alcuni dei principali benefici di PostgreSQL:

  • Prestazioni e scalabilità , inclusi supporto geospaziale e concorrenza senza restrizioni, e analisi approfondita ed estesa dei dati su più tipi di dati.
  • Supporto della concorrenza tramite l'uso del controllo di MVCC (Multiversion Concurrency Control), che consente il verificarsi simultaneo di operazioni di scrittura e lettura.
  • Ampio supporto linguistico grazie alla compatibilità e al supporto di più linguaggi di programmazione, tra cui Python, Java, JavaScript, C/C++ e Ruby.
  • Continuità aziendale, con elevata disponibilità dei servizi tramite metodi di replica asincrona o sincrona tra i server.
  • Maggiore flessibilità e innovazione conveniente grazie alla tecnologia di gestione dei database open source.

Che cos'è il database MySQL?

MySQL, un sistema di database relazionale open source veloce, affidabile, scalabile e facile da usare, è progettato per gestire applicazioni di produzione mission-critical e con carichi pesanti. Si tratta di un database comune e facile da avviare con un basso utilizzo di memoria, disco e CPU, gestito da un sistema di gestione di database relazionali (RDMS). MySQL Community Edition è una versione scaricabile gratuitamente supportata da una comunità online attiva.

Le caratteristiche di MySQL includono tutti i comandi standard SQL insieme alle transazioni e alla conformità ACID (che sta per atomicità, coerenza, isolamento e durata).

I due database relazionali più comuni sono MySQL e Oracle. MySQL non è sinonimo di SQL Server, un prodotto Microsoft concesso in licenza che non è compatibile con MAC OS X.

MariaDB, spesso confusa con MySQL, è una branca open source di MySQL che è più veloce e offre più motori di storage (12), ma ha caratteristiche limitate. Il motore di storage utilizzato sia da MySQL che da MariaDB è InnoDB. InnoDB fornisce caratteristiche standard conformi ad ACID. A differenza di MySQL, MariaDB non supporta il mascheramento dei dati o le colonne dinamiche.

Come viene utilizzato MySQL?

MySQL è comunemente usato come database web per memorizzare una varietà di tipi di informazioni, da un singolo punto dati informativo a un elenco completo di offerte di prodotti o servizi per un'organizzazione. È il componente fondamentale di LAMP (sistema operativo Linux, Apache HTTP Server, RDBMS MySQL e linguaggio di programmazione PHP), un modello di stack software che facilita la creazione di API, applicazioni web e siti web.

MySQL Workbench è un'unica piattaforma SQL visiva integrata utilizzata per la creazione, lo sviluppo, la progettazione e la gestione di database MySQL.

I benefici di MySQL

MySQL offre molti benefici al mercato, tra cui:

  • Sicurezza dei dati senza pari, rispetto ad altre piattaforme di gestione dei database, grazie all'uso di Secure Socket Layer (SSL). Questo aiuta a garantire l'integrità dei dati, il che lo rende un database popolare per le applicazioni web.
  • Alte prestazioni, perché il framework dei motori di storage di MySQL supporta applicazioni esigenti con indici parziali ad alta velocità, indici full-text e cache di memoria uniche per prestazioni di database superiori.
  • Scalabilità e supporto per una crescita illimitata di storage in un'impronta ridotta.
  • Framework open source flessibile con supporto per l'elaborazione transazionale, anche se non così flessibile come i database non relazionali come NoSQL.

PostgreSQL vs MySQL: quali sono le differenze?

Ci sono molte differenze tra PostgreSQL e MySQL. Alcune delle differenze in termini di caratteristiche, funzionalità e beneficio sono le seguenti:

  • Tipo di database
    • MySQL: relazionale
    • PostgreSQL: relazionale a oggetti
  • Linguaggio di programmazione
    • MySQL: C/C++
    • PostgreSQL: C
  • Supporto per CASCADE
    • MySQL: no
    • PostgreSQL: sì
  • Interfaccia utente
    • MySQL: Workbench GUI
    • PostgreSQL: PgAdmin
  • Complessità delle procedure supportate
    • MySQL: sintassi SQL e procedure memorizzate
    • PostgreSQL: procedure avanzate e procedure memorizzate
  • Tipo di indice supportato
    • MySQL: B-Tree
    • PostgreSQL: molti, tra cui GIN e Hash
  • Crittografia tra client e server
    • MySQL: Protocollo TLS (Transport Layer Security)
    • PostgreSQL: SSL
  • Supporto del tipo di dati XML
    • MySQL: no
    • PostgreSQL: sì
  • Supporto per l'ereditarietà di viste e tabelle materializzate
    • MySQL: no
    • PostgreSQL: 
  • Supporto per tipi di dati avanzati
    • MySQL: no
    • PostgreSQL: sì – hstore e tdtaa definito dall'utente
  • Supporto per MVCC (Multi-Version Concurrency Control)
    • MySQL: no
    • PostgreSQL: 

In sintesi, ci sono diversi usi sia per PostgreSQL che per MySQL e la scelta tra questi dipende dagli obiettivi e dalle risorse aziendali. In generale, PostgreSQL è un sistema di gestione dei database più robusto e avanzato, adatto per un'organizzazione che deve eseguire rapidamente query complesse in un ambiente di grandi dimensioni. Tuttavia, MySQL è la soluzione ideale per le aziende con maggiori limitazioni di budget e spazio.

PostgreSQL, MySQL e IBM

Per molti sviluppatori, la necessità di gestire l'alta disponibilità, il monitoraggio e la scalabilità dei database aziendali può avere un impatto profondo sulla larghezza di banda personale. Ciò toglie tempo che potrebbero dedicare alla creazione di nuove API, applicazioni e servizi.

IBM Cloud Databases for PostgreSQL è un'offerta di database completamente gestita che alleggerisce il peso della gestione dei database, consentendo agli sviluppatori di dedicarsi alla creazione di prodotti nuovi e innovativi.

La forza di IBM risiede nei database open source, e l'azienda partecipa attivamente alla vasta comunità di sviluppatori che li supporta. Collaborando regolarmente con sviluppatori open source e lavorando insieme per creare soluzioni scalabili e sostenibili per la tua azienda, puoi far crescere la tua attività con fiducia, sapendo di essere sempre supportato dai migliori sviluppatori di database che lavorano tutti per lo stesso obiettivo.

