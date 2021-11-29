PostgreSQL e MySQL: qual è la differenza?

MySQL, un sistema di database relazionale open source veloce, affidabile, scalabile e facile da usare, è progettato per gestire applicazioni di produzione mission-critical e con carichi pesanti. Si tratta di un database comune e facile da avviare con un basso utilizzo di memoria, disco e CPU, gestito da un sistema di gestione di database relazionali (RDMS). MySQL Community Edition è una versione scaricabile gratuitamente supportata da una comunità online attiva.

Le caratteristiche di MySQL includono tutti i comandi standard SQL insieme alle transazioni e alla conformità ACID (che sta per atomicità, coerenza, isolamento e durata).

I due database relazionali più comuni sono MySQL e Oracle. MySQL non è sinonimo di SQL Server, un prodotto Microsoft concesso in licenza che non è compatibile con MAC OS X.

MariaDB, spesso confusa con MySQL, è una branca open source di MySQL che è più veloce e offre più motori di storage (12), ma ha caratteristiche limitate. Il motore di storage utilizzato sia da MySQL che da MariaDB è InnoDB. InnoDB fornisce caratteristiche standard conformi ad ACID. A differenza di MySQL, MariaDB non supporta il mascheramento dei dati o le colonne dinamiche.