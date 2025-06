Che cos'è un server DNS?

Il Domain Name System (DNS) consente agli utenti di accedere ai siti web utilizzando nomi di dominio e URL anziché complessi indirizzi IP (Internet Protocol) numerici. Il DNS è reso possibile da quattro tipi di server DNS integrati: recursive DNS server, root name server, top level domain name server e authoritative name server.

Un utente avvia una query DNS immettendo il nome di un host, ad esempio www.example.com, nella barra degli indirizzi di un browser di ricerca. Quando ciò accade, una serie di funzioni chiamate DNS lookup inizia ad abbinare al nome di dominio il suo indirizzo IP designato. Un indirizzo IP è un numero di identificazione numerico utilizzato per identificare ogni dispositivo e rete che si connette a Internet. Gli indirizzi IP sono indirizzi IPv4, come 93.184.216.34, o indirizzi IPv6 come 2001:db8:3333:4444:5555:6666:7777:8888.

Sebbene numeri complessi come questi aiutino a mantenere i domini organizzati, non ci si può aspettare che gli utenti tengano traccia di questi numeri o che li utilizzino per effettuare facilmente ricerche su Internet. Il DNS consente di personalizzare i nomi di dominio per scopi funzionali come il branding e un'esperienza utente semplificata. I server DNS sono stati progettati per rendere questo processo semplice per gli utenti e per gestire un elevato volume di traffico, modificando i nomi di dominio e gli indirizzi IP. Il processo di risoluzione DNS dipende da variabili quali bilanciamento del carico, posizione del server e dell'utente e potenza della connessione Internet.