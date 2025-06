Che cos'è una zona DNS?

Per comprendere le zone DNS è importante avere una conoscenza di base del sistema dei nomi di dominio e del suo funzionamento.

Il DNS è un componente gerarchico e decentralizzato del protocollo standard di internet responsabile della conversione dei nomi di dominio human-friendly in indirizzi di Internet Protocol (IP) utilizzati dai computer per identificarsi reciprocamente sulla rete.1

Spesso viene chiamato "l'elenco del telefono di internet" ma, volendo utilizzare un'analogia più moderna, si può dire che il DNS gestisce i nomi di dominio in modo molto simile a quello delle rubriche degli smartphone. I telefoni salvano i numeri di contatto in elenchi di contatti ricercabili ed eliminano la necessità per gli utenti di memorizzare i singoli numeri di telefono. Analogamente, il DNS consente agli utenti di connettersi ai siti web utilizzando nomi di dominio invece di complessi indirizzi IP.

Quando un utente inserisce un nome di dominio in un browser, inizia la query (spesso chiamata richiesta DNS o ricerca DNS). Un resolver ricorsivo (l'intermediario tra il dispositivo client e i server autoritativi) interroga quindi una serie di server per trovare le informazioni necessarie per connettere l'utente al sito web desiderato. Ognuno di questi server è responsabile di un segmento dello spazio dei nomi di dominio.

Il processo di query inizia con il root nameserver. I root nameserver sono in cima alla gerarchia DNS e sono responsabili della gestione della zona root. Questi server rispondono alle domande per i record archiviati nella zona root e indirizzano le richieste al nameserver del dominio di primo livello (TLD) appropriato.

I nameserver TLD indirizzano le query ai nameserver autoritativi per i domini specifici all'interno del loro TLD. Ad esempio, il nameserver TLD per ".com" indirizza i domini che terminano con ".com", il nameserver TLD per ".gov" indirizza i domini che terminano con ".gov", e così via.

Il nameserver di dominio (a volte indicato come nameserver di dominio di secondo livello) contiene il file di zona con l'indirizzo IP per il nome di dominio completo, ad esempio "ibm.com". Questo file di zona potrebbe contenere anche informazioni per un sottodominio (come blog.ibm.com/it-it), oppure tali informazioni potrebbero essere partizionate in una propria zona.

Ognuno di questi server memorizza i record DNS con informazioni sul dominio di cui il resolver ricorsivo ha bisogno per continuare e, infine, risolvere la query.