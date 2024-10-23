Cos'è il kernel Linux?

I kernel sono programmi per computer che costituiscono il nucleo di un sistema operativo (OS) e offrono all'utente il controllo completo sui componenti hardware e software che compongono il sistema. I kernel aiutano a prevenire i conflitti tra processi importanti, essenziali per il corretto funzionamento del sistema. Il codice del kernel viene conservato nella memoria del computer e supporta tutte le interazioni tra software e hardware; ad esempio, input/output (I/O), utilizzo della CPU e della cache, driver di dispositivi, file system e socket di rete.

Il kernel Linux è stato sviluppato nel 1991 da Linus Torvalds quale alternativa gratuita a Unix, uno dei primi sistemi operativi che consentiva agli utenti di interagire direttamente con i computer. Negli anni successivi, il kernel Linux e le successive versioni del kernel sono diventati critici per le distribuzioni Linux. Oggi sono utilizzati da alcune delle più grandi aziende tecnologiche, software e informatiche al mondo.