Cos'è il network-attached storage (NAS)?

I sistemi SAN (Storage Area Network) differiscono dai NAS per la capacità di fornire uno storage a livello di blocco rispetto allo storage a livello di file. I sistemi SAN si distinguono anche per l'utilizzo di reti ad alta velocità, come Fibre Channel, per fornire l'accesso ai dati all'unità di storage.

Inoltre, mentre NAS utilizza un singolo dispositivo costituito da container di storage ridondanti o da una serie ridondante di dischi indipendenti (RAID), lo storage SAN utilizza una rete di dispositivi che include storage SSD e flash storage, storage cloud e molto altro.

I workload strutturati sono in genere gestiti dai sistemi SAN, mentre i workload non strutturati sono in genere gestiti da implementazioni NAS. Infine, le configurazioni SAN possono essere più costose e complicate.