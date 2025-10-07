Le aziende oggi si affidano all'SDN per portare i vantaggi del cloud nell'implementazione e nella gestione della rete. Grazie alla virtualizzazione della rete, le organizzazioni possono aprire la strada a una maggiore efficienza attraverso nuovi strumenti e tecnologie, come SaaS (Software-as-a-Service), IaaS (Infrastructure-as-a-Service) e altri servizi di cloud computing, nonché integrarsi tramite API con la loro rete software-defined.

L'SDN aumenta inoltre la visibilità e la flessibilità. In un ambiente tradizionale, un router o uno switch, che si trovi nel cloud o fisicamente nel data center, è a conoscenza solo dello stato dei dispositivi di rete adiacenti. L'SDN centralizza queste informazioni in modo che le organizzazioni possano visualizzare e controllare l'intera rete e tutti i dispositivi. Le organizzazioni possono anche segmentare diverse reti virtuali all'interno di una singola rete fisica o connettere diverse reti fisiche per creare una singola rete virtuale, offrendo un elevato grado di flessibilità.

In poche parole, le aziende utilizzano l'SDN perché è un modo per controllare in modo efficiente il traffico e ridimensionarlo in base alle necessità.