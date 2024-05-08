Che cos'è l'ottimizzazione della rete?

Utilizzando un software di monitoraggio in tempo reale, le organizzazioni possono identificare e risolvere i colli di bottiglia e altri problemi nel momento stesso in cui si verificano. I team IT utilizzano spesso questi tool per comprendere meglio le prestazioni di una rete. Le metriche vengono utilizzate per determinare se una rete soddisfa le esigenze dell'organizzazione, e sono messe a confronto con gli indicatori chiave di prestazione (KPI) che l'organizzazione ha impostato per le performance del network per determinare se si stanno rispettando gli accordi sui livelli di servizio (SLA) stipulati con i clienti.

Armata di questi dati, un'organizzazione è in grado di comprendere e gestire integralmente le prestazioni della rete, soddisfare gli accordi con i clienti e anticipare i problemi futuri. L'ottimizzazione basata sui dati è un processo continuo, che viene perfezionato e migliorato man mano che il modello di ottimizzazione matura e l'organizzazione o la rete si evolvono.