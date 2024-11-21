Le applicazioni più popolari di oggi richiedono la distribuzione di molti workload di lavoro o attività e processi di elaborazione contemporaneamente. Un'architettura di microservizi consente agli sviluppatori di costruire ogni applicazione come una collezione di piccoli servizi indipendenti più facili da gestire.

Tuttavia, affinché il codice dell'applicazione funzioni, i microservizi devono comunicare in modo rapido e preciso, ed è qui che l'architettura service mesh è critico. Le mesh di servizi sono progettate in modo da offrire agli sviluppatori un maggiore controllo sulla comunicazione da servizio a servizio all'interno di un'applicazione.

Al loro livello più fondamentale, le service mesh si basano su un tipo di comunicazione noto come comunicazione basata su proxy per migliorare la gestibilità e il controllo delle applicazioni basate su microservizi. Le caratteristiche di comunicazione basate su proxy presentano server proxy (noti anche come proxy) che fungono da intermediari tra il microservizio e l'organizzazione, consentendo di instradare il traffico da e verso un servizio tramite proxy. Questa funzionalità, nota come comunicazione proxy di rete, è fondamentale per mantenere la gestibilità, l'osservabilità e la sicurezza di molte applicazioni.

Oltre ai proxy, un'architettura di service mesh si basa su due componenti principali che ne consentono il funzionamento: il piano di controllo e il piano dati.