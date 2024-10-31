Che cos'è un piano di controllo?

I piani di controllo funzionano in modo diverso a seconda della configurazione della rete di computer su cui sono installati. In una rete di computer convenzionale o tradizionale, i dispositivi hardware fissi come i router e gli switch controllano il traffico di rete. In una rete convenzionale, il piano di controllo, i piani di gestione e i piani dati sono tutti installati nel firmware di router e switch. Tuttavia, questo approccio sta diventando meno pratico poiché le aziende moderne si stanno spostando sempre più verso architetture SDN che offrono loro maggiore scalabilità.

Poiché le reti informatiche sono diventate sempre più essenziali per le aziende, l'SDN è emerso come il modo più efficiente per abilitare molte applicazioni aziendali. Il mercato SDN sta crescendo rapidamente; nel 2023, è stato stimato a 24 miliardi di dollari e si prevede un tasso di crescita annuale composto di oltre 19% (60 miliardi di dollari) nei prossimi 4 anni1.

L'SDN dipende da una piattaforma centralizzata utilizzata per comunicare con l'infrastruttura IT complessiva di un'azienda. Questa piattaforma viene utilizzata per dirigere i dati e il traffico di rete tra i dispositivi.

In un SDN, il piano di controllo utilizza un componente specializzato denominato server API per gestire e controllare i dati scambiati tra i nodi. Utilizzando i piani di controllo e le funzionalità API, gli SDN possono gestire ambienti di applicazione aziendali come codice informatico, riducendo al minimo i tempi degli sviluppatori e aiutando le aziende moderne a operare in modo più efficiente.