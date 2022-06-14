Cos'è l'SD-WAN?

Una WAN tradizionale è una rete di router fisici che trasmette dati da e verso dispositivi all'interno di più reti locali (LAN), come ethernet o reti Wi-Fi. Una WAN può utilizzare uno dei diversi protocolli per trasmettere dati, come il multiprotocol label switching (MPLS). Un MPLS è un protocollo che indirizza il traffico WAN utilizzando il percorso fisico più breve.

Mentre una singola LAN è relegata a una posizione fisica, ad esempio un edificio per uffici, una WAN può includere più LAN che si trovano nello stesso ufficio p in edifici diversi distanti chilometri.

Tuttavia, le WAN sono limitate al circuito di telecomunicazioni della loro regione e al service-level agreement (SLA) del servizio di trasporto di un provider internet. Ad esempio, una WAN che trasporta informazioni attraverso la rete internet via cavo o a banda larga fornita dal provider internet della regione non può estendersi oltre l'infrastruttura fisica. Pertanto, la rete WAN può comprendere tutte le 20 LAN di entrambi gli uffici solo perché condividono lo stesso servizio di trasporto. Se l'organizzazione è proprietaria di un terzo edificio per uffici in un'area con un servizio di trasporto diverso, sarà necessaria una WAN separata per gestire le connessioni LAN. Inoltre, gli uffici all'interno della WAN sono limitati alla larghezza di banda garantita dall'accesso a internet. È qui che una SD-WAN offre più vantaggi rispetto a una WAN tradizionale.

Servendo da livello software sovrapposto a una serie di WAN basate su router, una SD-WAN va oltre le limitazioni fisiche che le WAN devono affrontare. Consente di monitorare, controllare e ottimizzare tutto il traffico di rete che attraversa varie regioni, tipi di infrastrutture e fornitori di servizi di trasporto da un'unica applicazione accessibile a qualsiasi utente autorizzato, ovunque si trovi. Al contrario, senza una SD-WAN sopra una serie di reti WAN, il controllo e la configurazione di ciascuna singola WAN sono limitati al livello hardware.