In una configurazione di hosting VPS non gestito (detto anche autogestito), gli amministratori di sistema di un'organizzazione sono responsabili della gestione del server. Questa configurazione richiede in genere una vasta esperienza tecnica, come saper installare Linux, Apache, MySQL e PHP (LAMP). LAMP fornisce un set collaudato di soluzioni software utilizzate per realizzare le moderne applicazioni web ad alte prestazioni. L'hosting VPS non gestito è una buona scelta per le organizzazioni che cercano il pieno controllo e la flessibilità sul proprio ambiente di hosting.