Queste sono le tre opzioni di hosting più comuni, dalla meno costosa alla più costosa:

Hosting condiviso

Nell'hosting condiviso, il provider di hosting ospita il tuo sito web e molti altri (co-tenant) su un singolo computer - condividi CPU, memoria, spazio di storage ed il software del server web (il software che distribuisce il contenuto web ai browser che lo richiedono).

Poiché vengono condivise con i proprietari di altri siti web, queste risorse ti costano di meno. Tuttavia, anche se il singolo computer condiviso è solitamente molto potente, un traffico inaspettatamente alto su uno dei siti ospitati può sottrarre risorse agli altri siti e rallentarli in modo notevole. Inoltre, se un sito è vittima di un virus o di un attacco alla sicurezza, gli altri siti sul server potrebbero essere vulnerabili.

L'hosting condiviso è un buona scelta per siti web personali, blog personali, piccoli siti aziendali non transazionali (ad esempio, un portfolio creativo) o siti non di business. Per saperne di più sull'hosting condiviso, consulta "Cos'è l'hosting su cloud?"

Hosting VPS (virtual private server) o VPS basato su cloud

Nell'hosting VPS, il tuo sito ottiene il proprio server virtuale dedicato. Come con l'hosting condiviso, vengono condivise le risorse hardware di un singolo computer (nella maggior parte dei casi), ma la condivisione viene effettuata con un numero molto minore di co-tenant, e i relativi problemi - violazioni di sicurezza, arresti anomali - hanno molte meno probabilità di ripercuotersi sul tuo sito.

Con un VPS, in genere hai un controllo completo su sistema operativo, CMS e altro software, il che lo rende la scelta migliore per l'hosting di applicazioni web personalizzate o software basato sul web (Software-as-a-Service, o SaaS). Come avrai intuito, il VPS è più costoso dell'hosting condiviso.

Sebbene l'hosting VPS condivida le risorse tra un minor numero di siti web, man mano che ciascun sito cresce e attira più traffico, le risorse di un singolo computer possono essere messe a dura prova. Per questo motivo, molti provider offrono l'hosting VPS basato sul cloud, in cui ciascun sito condivide le risorse combinate di più computer in un singolo data center (o anche in diverse località geografiche). Questo semplifica la scalabilità della potenza di calcolo, della capacità di storage e dalla larghezza di banda in base alle necessità e fornisce ulteriore resilienza in caso di problemi hardware o disastri naturali o imputabili all'uomo.

L'hosting VPS o VPS basato sul cloud è l'ideale per la maggior parte dei siti web di business.

Scopri di più sull'hosting VPS (virtual private server).

Hosting dedicato

L'hosting dedicato ti fornisce un accesso esclusivo all'hardware del tuo server web. Con questo tipo di hosting, ottieni lo stesso controllo sul sistema e sul software applicativo che ottieni con un VPS ma, poiché è l'unico ad utilizzare l'hardware, il tuo sito funziona più velocemente. Inoltre, sei completamente immune da problemi di sicurezza o prestazioni su altri siti web.

L'hosting dedicato presenta tuttavia alcuni inconvenienti: è l'opzione più costosa perché il tuo è l'unico sito che utilizza l'hardware. Se non disponi di personale esperto per gestire il server in autonomia, dovrai pagare ulteriori corrispettivi per richiedere al provider di gestire il server per tuo conto. Inoltre, l'hosting dedicato non consente la scalabilità immediata perché, quando necessario, qualcuno deve eseguire fisicamente un upgrade del server con ulteriore RAM, storage e altro ancora. Di conseguenza, l'hosting dedicato è utile solo quando le considerazioni sulle prestazioni e sulla sicurezza giustificano i costi aggiuntivi.

In alcuni casi, i termini "server bare metal" e "server dedicati" vengono utilizzati in modo intercambiabile, ma generalmente i server bare metal aggiungono vantaggi simili a quelli del cloud, come il provisioning in minuti (invece che in ore), la fatturazione in incrementi orari (invece della fatturazione mensile) e un hardware di fascia alta.

Scopri di più sull'hosting dedicato e sui server bare metal.