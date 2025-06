Un server DNS ricorsivo, noto anche come DNS recursor o resolver DNS ricorsivo, comunica con altri server DNS per individuare e restituire un indirizzo IP. Questo server riceve una query DNS e può connettere un utente al sito desiderato utilizzando i dati memorizzati nella cache. Se i dati del sito non vengono memorizzati nella cache, invia una richiesta di follow-up ai server di nomi autorevoli.

L'authoritative name server è in genere l'ultima tappa del processo di risoluzione di una query DNS. Questo server contiene i record delle risorse per tutti i domini in quella zona. A volte, gli authoritative name server devono inviare una richiesta a un altro name server per trovare informazioni su sottodomini specifici.