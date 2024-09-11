Cos'è il firmware?

Il modo più semplice per capire la differenza tra firmware e software è nei loro scopi unici: mentre il firmware è stato progettato per aiutare i dispositivi ad avviarsi e comunicare tra loro, il software viene utilizzato principalmente per l'interazione. Il firmware viene utilizzato per controllare i dispositivi di largo consumo, come telefoni e TV. I produttori aggiornano frequentemente il firmware per aggiungere nuove caratteristiche, migliorare la sicurezza e proteggere dalle vulnerabilità. Come sa chiunque utilizzi un telefono Android o iOS, o anche una Smart TV o una console di gioco, gli aggiornamenti della versione del firmware devono essere scaricati e installati regolarmente, altrimenti influiscono sulle prestazioni del dispositivo.

Il software è invece installato su un dispositivo per migliorare l'interazione dell'utente con attività come la navigazione in Internet, il controllo delle e-mail, l'elaborazione di testi, la visione di video, lo streaming di musica e molto altro. Il software non è così strettamente connesso all'hardware come il firmware e necessita del firmware per comunicare con l'hardware per cui fornisce le funzioni.