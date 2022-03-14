Le soluzioni di SAN storage sono basate sul block storage, ovvero i dati vengono suddivisi in volumi di storage che possono essere formattati con protocolli diversi, come iSCSI o Fibre Channel Protocol (FCP). Una SAN può includere dischi rigidi o nodi di storage virtuali e risorse cloud, note come SAN virtuali o vSAN.

Le configurazioni SAN sono costituite da tre livelli distinti:

Livello di storage: le risorse di storage dei dati, come le unità in un data center, sono organizzate in pool di storage e livelli di storage. Poiché i dati vengono memorizzati utilizzando lo storage a livello di blocco, la ridondanza integrata e il reindirizzamento automatico del traffico, i dati sono disponibili anche se un server è inattivo.

Livello fabric: il livello fabric è il modo in cui lo storage si connette all'utente, ad esempio tramite dispositivi di rete e cavi. Questa connettività può avvenire tramite Fibre Channel o Fibre Channel over Ethernet (FCoE). Entrambi riducono la pressione sulla rete locale (LAN) spostando lo storage e il traffico dati associato sulla propria rete ad alta velocità.

Livello host: i server e le applicazioni che facilitano l'accesso allo storage. Poiché questo livello riconosce il SAN storage come disco rigido locale, garantisce velocità di elaborazione e trasferimento dati rapide.

Quando l'utente A desidera collaborare su un file con l'utente B, che si trova in un'altra posizione, cercherà il file su un dispositivo di rete, attivando una richiesta di accesso a un file effettuata a livello host. La richiesta viene quindi elaborata tramite un server sulla rete, o livello fabric, utilizzando protocolli di accesso ai dati. I dati vengono quindi recuperati dal pool di dati all'interno del livello di storage. L'utente A può apportare modifiche e, poiché le SAN offrono lo storage dei dati a bassa latenza e gli aggiornamenti, l'utente B può accedere al file, visualizzare le modifiche e aggiungere le proprie modifiche in tempo reale.

Un altro approccio al SAN storage è tramite una vSAN (ovvero una storage area network virtuale). Invece di memorizzare i dati su hardware come un'unità dati, le vSAN forniscono storage su macchine virtuali (VM), spesso ospitate su un server. Le VM sono le unità fondamentali del cloud computing, in quanto consentono alle aziende di eseguire e scalare applicazioni e workload in modo efficace ed efficiente. Una vSAN sfrutta la flessibilità, la scalabilità e la sicurezza del cloud computing per lo storage condiviso e l'accesso ai dati in tutta l'organizzazione e in varie sedi.