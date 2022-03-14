Una SAN (storage area network) è una rete dedicata e strettamente accoppiata di dispositivi di storage che fornisce un pool condiviso di storage e appare a ciascun utente della rete come se fosse connesso direttamente al computer. Una SAN si connette tramite Fibre Channel e utilizza switch per gestire il traffico dei dati di storage. È progettato per un accesso ai dati rapido e a bassa latenza e per una facile scalabilità.
NAS (network-attached storage) si riferisce a un server di storage a livello di file connesso a una rete di computer, che fornisce accesso ai dati a un gruppo di utenti su tale rete. Un sistema NAS si connette tramite una rete Ethernet e dispone di strutture di dati ridondanti per la resilienza. È progettato per essere un'opzione di storage di rete conveniente e di facile manutenzione.
Le soluzioni di SAN storage sono basate sul block storage, ovvero i dati vengono suddivisi in volumi di storage che possono essere formattati con protocolli diversi, come iSCSI o Fibre Channel Protocol (FCP). Una SAN può includere dischi rigidi o nodi di storage virtuali e risorse cloud, note come SAN virtuali o vSAN.
Le configurazioni SAN sono costituite da tre livelli distinti:
Quando l'utente A desidera collaborare su un file con l'utente B, che si trova in un'altra posizione, cercherà il file su un dispositivo di rete, attivando una richiesta di accesso a un file effettuata a livello host. La richiesta viene quindi elaborata tramite un server sulla rete, o livello fabric, utilizzando protocolli di accesso ai dati. I dati vengono quindi recuperati dal pool di dati all'interno del livello di storage. L'utente A può apportare modifiche e, poiché le SAN offrono lo storage dei dati a bassa latenza e gli aggiornamenti, l'utente B può accedere al file, visualizzare le modifiche e aggiungere le proprie modifiche in tempo reale.
Un altro approccio al SAN storage è tramite una vSAN (ovvero una storage area network virtuale). Invece di memorizzare i dati su hardware come un'unità dati, le vSAN forniscono storage su macchine virtuali (VM), spesso ospitate su un server. Le VM sono le unità fondamentali del cloud computing, in quanto consentono alle aziende di eseguire e scalare applicazioni e workload in modo efficace ed efficiente. Una vSAN sfrutta la flessibilità, la scalabilità e la sicurezza del cloud computing per lo storage condiviso e l'accesso ai dati in tutta l'organizzazione e in varie sedi.
I sistemi di storage NAS sono basati sul file storage, il che significa che i dati sono memorizzati in file organizzati in cartelle sotto una gerarchia di directory e sottodirectory. A differenza dello storage collegato direttamente, a cui è possibile accedere da un solo dispositivo, il file system NAS offre funzionalità di file storage e condivisione tra i dispositivi.
Un sistema NAS è costruito utilizzando i seguenti elementi:
Quando un utente effettua una richiesta per un file memorizzato su un NAS, la richiesta viene inviata alla NAS box; la richiesta viene gestita dal sistema operativo e dal software, mentre i dati vengono recuperati utilizzando protocolli come SMB (server message block), un protocollo a livello di applicazione utilizzato per l'accesso condiviso ai file, o NFS (network file system), che consente agli utenti di visualizzare, memorizzare e aggiornare i file in un sistema remoto. I dati vengono poi inviati in pacchetti al dispositivo dell'utente utilizzando il protocollo TCP/IP tramite un server centrale o switch.
Entrambi i sistemi SAN e NAS sono soluzioni di storage basate sulla rete volte a fornire a più utenti l'accesso ai dati 24 ore su 24, 7 giorni su 7, on-premise e in remoto. Ecco alcune differenze tra i due approcci.
Ci sono casi in cui il NAS è la scelta migliore, a seconda delle esigenze e delle applicazioni dell'azienda:
La bassa latenza e la scalabilità rendono le SAN la scelta preferita nei seguenti casi:
Oggi le aziende possono scegliere tra un'ampia gamma di tecnologie di storage. Ecco perché è importante comprendere le diverse opzioni, le loro funzionalità e i casi d'uso corretti per i diversi metodi di storage. IBM offre una serie di soluzioni di storage per rispondere alle moderne esigenze di business.
