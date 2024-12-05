Cosa sono le applicazioni mission-critical?

La caratteristica principale di un'applicazione mission-critical è il ruolo centrale che svolge nel consentire a un'azienda di operare. Le applicazioni mission-critical sono spesso importanti per la continuità aziendale (la capacità di un'organizzazione di funzionare durante e dopo una crisi) e per il disaster recovery (un insieme di tecnologie e processi progettati per ripristinare le funzioni essenziali dopo un evento imprevisto). Quando le applicazioni mission-critical falliscono o subiscono tempo di inattività, ciò può minacciare le operazioni principali, la reputazione e le fonti di reddito di un'azienda.

Le applicazioni mission-critical variano da settore a settore e spesso un'applicazione mission critical in un settore non viene designata mission-critical in un altro. Ad esempio, un'azienda il cui core business è la risposta alle emergenze considererebbe mission-critical una rete di comunicazione che consenta ai conducenti delle ambulanze e agli operatori di centrale di comunicare. Tuttavia, un'altra azienda di un altro settore potrebbe disporre di una rete di comunicazione che consente ai conducenti dei loro veicoli di consegna di comunicare, ma non lo definirebbe necessariamente un servizio mission-critical.