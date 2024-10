Cos'è la continuità aziendale?

Per ogni evento individuato, le aziende devono progettare una risposta adeguata. È fondamentale che la risposta includa protocolli chiari e azioni dettagliate per affrontare la minaccia.

Eventi differenti richiedono livelli di risposta differenti. Ad esempio, quando un'interruzione di corrente o un attacco informatico provoca un'interruzione, un'azienda potrebbe dover ripristinare prima l'infrastruttura IT mission-critical e successivamente rendere operative altre applicazioni importanti.

Questo passaggio è anche il punto in cui entrano in gioco le considerazioni tecnologiche, soprattutto quando si stabilisce un Recovery Point Objective (RPO). L'RPO di un'organizzazione si riferisce alla quantità di dati che può permettersi di perdere riuscendo comunque a riprendersi in caso di disastro. A seconda del loro RPO, le aziende potrebbero prendere in considerazione strumenti di backup e ripristino dei dati. Questi strumenti aiutano a riparare alla perdita di dati, fornendo soluzioni di backup e disaster recovery che archiviano i dati fuori sede in un data center remoto e servizi di terze parti come il disaster recovery as a service (DRaaS).