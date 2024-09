Nel corso della trasformazione cloud, molti leader IT e aziendali hanno capito che i loro piani di continuità aziendale non sono abbastanza efficaci. Che tu stia cercando di migliorare la protezione delle operazioni aziendali e dei dati critici, o che tu voglia migliorare il modo in cui la tua azienda risponde alle minacce, specialmente gli attacchi informatici, non c'è mai stato un momento migliore per riesaminare e aggiornare il tuo programma di resilienza IT. Adottando subito le misure necessarie, potrai mitigare notevolmente l'effetto che gli eventuali incidenti futuri potrebbero avere sulla tua attività.

IBM offre una gamma completa di servizi, soluzioni e tecnologie per la protezione e il recupero dei dati, tra cui backup as a service (BUaaS), disaster recovery as a service (DRaaS), cyber resilience service e IT resilience orchestration (ITRO).