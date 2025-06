I sistemi a elevata disponibilità devono essere in grado di resistere alle interruzioni, compresi i tempi di inattività programmati e i disastri a livello di sito. Solitamente, i sistemi a elevata disponibilità soddisfano due caratteristiche:

Devono essere disponibili all'uso per quasi il 100% del tempo.

Devono essere in grado di soddisfare un determinato insieme di aspettative predeterminate dell'utente.

Con l'aumento delle iniziative di trasformazione digitale e il successivo spostamento di numerosi servizi sul cloud, le soluzioni a elevata disponibilità sono ora offerte da numerose società tecnologiche e software as a service (SaaS), tra cui Microsoft, Amazon (AWS), IBM®, Red Hat® e altre ancora.

L'elevata disponibilità dei sistemi IT è particolarmente importante nei settori in cui le applicazioni critiche si basano su tempi di inattività del sistema minimi o assenti. Ad esempio, negli ospedali e nei data center, gli utenti dipendono da soluzioni a elevata disponibilità per svolgere numerose funzioni quotidiane di routine. Se per qualsiasi motivo gli utenti non riescono ad accedere a un sistema, questo viene considerato "non disponibile". Il periodo di tempo in cui un sistema non è disponibile per gli utenti prende il nome di tempo di inattività.