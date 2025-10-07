Settori come quello delle telecomunicazioni, dei servizi finanziari, il settore manifatturiero e quello energetico operano 24 ore su 24 e necessitano di una connettività costante e affidabile. Per mantenere questo stato moderno delle operazioni globali 24 ore su 24, 7 giorni su 7, è necessario un monitoraggio continuo della rete che, tuttavia, può rendere i servizi di rete difficili da gestire nell'ambito dei servizi IT tradizionali. I NOC eseguono questo monitoraggio per le organizzazioni, affrontando rapidamente i problemi che potrebbero influire sulle prestazioni di rete, ad esempio l'identificazione dei malware, la gestione del volume degli utenti e il traffico dei siti web. Inoltre, ottimizzano la rete eseguendo aggiornamenti e manutenzione e migliorando le sue prestazioni.

Idealmente, un team NOC opera dietro le quinte senza che l'utente finale si accorga del lavoro che sta svolgendo. Se un NOC funziona correttamente, l'utente finale avrà un'esperienza di connessione continua e senza problemi come tempi di inattività prolungati, infezioni da malware o scarsa funzionalità di rete.