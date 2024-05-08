Si prevede che l'attacco al sistema sanitario supererà il miliardo di dollari di costi

A fine febbraio, la banda ransomware ALPHV/BlackCat ha rivendicato la responsabilità dell'hackeraggio di Change Healthcare. Gli intrusi hanno interrotto le operazioni ed esfiltrato fino a 4TB di dati, inclusi dati personali, dettagli di pagamento, registri assicurativi e altre informazioni sensibili. Questo ha portato a un pagamento per ransomware non verificato di 22 milioni di USD.

Change Healthcare svolge un ruolo centrale in 15 miliardi di transazioni e 1,5 trilioni di dollari in richieste di assistenza sanitaria all'anno. Dopo l'attacco, l'azienda ha dovuto interrompere le operazioni principali e ripristinare la piena operatività dei sistemi è stato difficile.