Che cos'è il rischio operativo?

I programmi di gestione del rischio operativo possono essere migliorati dall'uso del software ORM, progettato per aiutare le organizzazioni a individuare, valutare, mitigare e monitorare i rischi operativi in ogni operazione aziendale, il tutto in un unico ambiente.

I programmi ORM forniscono strumenti di autovalutazione per l'acquisizione e la documentazione di vari tipi di rischio e consentono agli utenti di registrare i controlli del rischio. Oltre all'identificazione, il software di gestione del rischio offre la possibilità di valutare i rischi utilizzando varie tecniche analitiche come le metodologie di valutazione del rischio e le matrici di rischio.

Una volta individuati e valutati i rischi, gli utenti possono utilizzare strumenti per mitigarli e controllarli e ridurne la probabilità e l'impatto. Quando inevitabilmente si verificano delle perdite operative, i processi di gestione del rischio possono aiutare i manager a tenere traccia degli incidenti e a stabilire le responsabilità e i rimedi.

Il software può inoltre aiutare nella gestione della conformità offrendo strumenti per tenere traccia di leggi, regolamenti e standard e individuare le aree in cui un'azienda potrebbe presentare un divario di conformità. Il software di gestione del rischio può inoltre integrarsi con la gestione del rischio aziendale (ERM) e altri sistemi per la condivisione dei dati di rischio e per semplificare la collaborazione tra team interfunzionali.