Ci sono diverse tattiche e tecniche che un'organizzazione potrebbe adottare per creare un piano di mitigazione del rischio. Tuttavia, è importante prestare attenzione a non replicare il piano di qualcun altro. Nella maggior parte dei casi, un'azienda ha esigenze uniche e deve creare il proprio piano di mitigazione del rischio per avere successo.

È importante dedicare il tempo necessario alla creazione di un solido team per la mitigazione del rischio, per elaborare strategie e mettere a punto un piano che funzioni davvero. Questo piano di mitigazione del rischio deve valutare l'impatto di ciascun rischio e dare un ordine di priorità in base alla rilevanza. Anche se i piani variano a seconda delle necessità, ecco cinque passaggi fondamentali per costruire una strategia di mitigazione del rischio di successo:

Passaggio 1: identificazione

Il primo passaggio in qualsiasi piano di mitigazione del rischio è la sua identificazione. L'approccio migliore per questa prima fase consiste nel documentare in modo approfondito ciascun rischio e continuare a farlo durante tutto il processo di mitigazione.

Coinvolgi gli stakeholder di tutti gli aspetti dell'azienda per fornire input e disporre di un team di gestione del progetto. Quando si tratta di stabilire i rischi e di individuarne il maggior numero possibile, è necessario avere a disposizione il maggior numero di prospettive.

È importante ricordare che tutti i membri del team dell'organizzazione sono importanti; è fondamentale tenerli in considerazione quando si identificano i rischi potenziali.

Passaggio 2: eseguire una valutazione del rischio

Il passaggio successivo consiste nel quantificare il livello di rischio per ogni elemento identificato durante il primo passaggio. Questa è una parte fondamentale del piano di mitigazione del rischio poiché pone le basi per l'intero piano.

Nella fase di valutazione è necessario misurare ogni rischio in rapporto agli altri e analizzare la possibilità che si verifichi. Sarà necessario, inoltre, analizzare il livello di impatto negativo che l'organizzazione dovrebbe affrontare qualora si presentasse un rischio relativo alla cybersecurity o di natura operativa.

Passaggio 3: assegnare le priorità

I rischi sono stati identificati e analizzati. Ora è il momento di classificarli in base alla gravità. Il livello di gravità avrebbe dovuto essere stato stabilito nel passaggio precedente.

Parte della definizione delle priorità potrebbe comportare l'accettazione parziale di un rischio in una parte dell'organizzazione per proteggerne un'altra. È probabile che questo compromesso si verifichi se l'organizzazione presenta più rischi in aree diverse e stabilisce un livello di rischio accettabile.

Una volta stabilita questa soglia, un'organizzazione può preparare le risorse necessarie per la continuità aziendale e implementare il piano di mitigazione del rischio.

Passaggio 4: monitoraggio

Dopo aver gettato le basi, è arrivato il momento di passare all'azione. A questo punto dovrebbe essere predisposto un piano dettagliato di mitigazione e gestione del rischio. L'unica cosa che resta da fare è lasciare che i rischi si manifestino e monitorarli continuamente.

Un'organizzazione è in continua evoluzione, così come le sue esigenze, per cui è importante disporre di metriche solide per tracciare nel tempo ogni rischio, le sue categorie e la corrispondente strategia di mitigazione.

Una buona pratica potrebbe essere quella di fissare un incontro settimanale per discutere dei rischi o di utilizzare uno strumento statistico per monitorare eventuali cambiamenti nel profilo di rischio.

Passo 5: report

L'ultimo passo della strategia di mitigazione del rischio consiste nell'implementare il piano in atto e quindi rivalutarlo, sulla base del monitoraggio e delle metriche, per verificarne l'efficacia. C'è una costante necessità di valutarlo e modificarlo quando sembra opportuno.

L'analisi della strategia di mitigazione del rischio è fondamentale per assicurarsi che sia aggiornata, che aderisca alle più recenti regole normative e di conformità e che funzioni in modo appropriato per l'azienda. È opportuno predisporre piani di emergenza nel caso in cui si verifichino cambiamenti drastici o eventi rischiosi.