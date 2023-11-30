Cos'è la mitigazione dei rischi?

Aggiornamento: 7 maggio 2024
Autori: Teaganne Finn, Amanda Downie
La mitigazione dei rischi è una delle fasi chiave del processo di gestione dei rischi. Si riferisce alla strategia di pianificazione e allo sviluppo di opzioni per ridurre le minacce agli obiettivi di progetto spesso affrontati da un'azienda o un'organizzazione.
La mitigazione dei rischi è il culmine delle tecniche e delle strategie utilizzate per minimizzare i livelli di rischio e ridurli a livelli tollerabili. Adottando misure per evitare minacce e disastri, un'organizzazione si troverà in una posizione di forza per eliminare e limitare i contrattempi.
L'obiettivo della mitigazione dei rischi non è eliminare le minacce. Si concentra piuttosto sulla pianificazione delle catastrofi inevitabili e sulla mitigazione del loro impatto sulla continuità aziendale. Tra i diversi tipi di rischi potenziali troviamo attacchi informatici, disastri naturali quali tornado o uragani, incertezza finanziaria, passività legali, errori di gestione strategica e incidenti.
Quando si verificano casi di rischio comuni, le circostanze possono renderli dannosi per un'organizzazione. Se un'organizzazione non è preparata per affrontare il problema, il problema minore potrebbe trasformarsi in qualcosa di catastrofico, lasciando l'azienda con un notevole onere finanziario. Nel peggiore dei casi, potrebbe essere necessario chiudere l'attività.
Il modo migliore per evitare che ciò accada è disporre di un piano di mitigazione dei rischi. Se si verifica un evento, l'organizzazione dispone dei piani di emergenza per mitigare i danni che subisce. La mitigazione dei rischi si concentra sull’inevitabilità di alcuni disastri e viene spesso utilizzata quando la minaccia è inevitabile. Lo scopo del piano di mitigazione dei rischi è prepararsi al peggio e accettare il fatto che potrebbero verificarsi uno o più dei disastri elencati. Una volta preso atto di questa realtà, è responsabilità della leadership assicurarsi che il piano di mitigazione dei rischi sia predisposto e pronto per qualsiasi eventuale disastro.
A livello più ampio, la mitigazione del rischio richiede un team di persone, processi e tecnologie che consentano a un’organizzazione di valutare i propri rischi e quindi creare un piano completo per mitigare tali rischi. Un team di project management sarebbe la migliore strategia di business per valutare i rischi.
Il processo di mitigazione dei rischi non è valido per tutti e non sarà lo stesso da un’organizzazione all’altra. Tuttavia, quando si tratta di elaborare un piano completo di mitigazione dei rischi, vengono adottati diversi passaggi relativamente standard. Questi passaggi comprendono il riconoscimento dei rischi ricorrenti, l'assegnazione di priorità a determinati rischi e l'implementazione, quindi il monitoraggio del piano stabilito.
Il primo passo nella mitigazione dei rischi è l'identificazione, ovvero il processo di comprensione dei rischi presenti e di valutazione della minaccia per l'organizzazione, nonché per le operazioni e i per i dipendenti.È importante considerare una serie di rischi aziendali, tra cui le minacce alla cybersecurity (ad esempio, rischi e violazioni dei dati), rischi finanziari, disastri naturali e altri eventi di rischio potenzialmente dannosi che potrebbero interrompere l'organizzazione e le operazioni aziendali.
Una volta stabilito l'elenco dei rischi identificati, il prossimo passo è la valutazione di ciascuno di essi da parte del team di mitigazione dei rischi e la loro quantificazione. I livelli di rischio verranno stabiliti in questa fase e spesso comporteranno la verifica delle misure, dei processi e dei controlli predisposti per ridurne l'impatto.
La valutazione del rischio confronta la gravità di ciascun possibile rischio e lo classifica in base all'importanza e alle conseguenze. Si tratta di un passo fondamentale, poiché le organizzazioni devono decidere quali rischi danneggiano di più l’organizzazione e la sua workforce. Inoltre, in questa fase un'organizzazione stabilirà un livello di rischio accettabile per diverse aree. Verrà quindi stabilito un punto di riferimento per l’azienda e preparerà al meglio le risorse necessarie per la continuità aziendale.
I rischi possono cambiare, così come i livelli di rischio, a seconda di diversi fattori. La fase di monitoraggio nel piano di mitigazione del rischio è un passo importante a causa dei rischi in continua evoluzione. Monitorando il rischio, un'organizzazione può determinare quando la gravità aumenta e quando diminuisce, e quindi agire di conseguenza. È importante che l'organizzazione disponga di metriche solide per il monitoraggio dei rischi. Questo monitoraggio aiuta l'organizzazione a rimanere conforme a diverse normative e requisiti di conformità.
Una volta che i rischi sono stati valutati, classificati in ordine di priorità e valutati, è il momento di implementare il piano. Durante questa fase, tutte le misure appropriate dovrebbero essere messe in atto ovunque all'interno dell’organizzazione. I dipendenti dovrebbero essere informati e formati su tutti gli aspetti del piano di mitigazione del rischio. È necessario eseguire spesso test e analisi regolari per garantire che il piano sia aggiornato e conforme alle normative.
In questa fase, e anche in seguito, potrebbe essere necessario apportare delle modifiche. È importante apportare modifiche quando il team apprende qualcosa di nuovo o quando si verifica un cambiamento di priorità. Una costante valutazione della strategia di gestione del rischio rivela le vulnerabilità e migliora il processo decisionale.
Come il processo di mitigazione del rischio, la strategia, o l'approccio, utilizzato da un'organizzazione per stabilire un piano di mitigazione dei rischi varia a seconda dell'organizzazione stessa. Tuttavia, esistono tecniche comuni per affrontare il rischio.
Prevenzione del rischio
La strategia di prevenzione dei rischi è un metodo per mitigare il rischio adottando misure per evitare che si verifichi. Questo approccio potrebbe richiedere all'organizzazione di compromettere altre risorse o strategie. Evitare di investire o avviare una linea di prodotti sono esempi di tali azioni, in quanto riducono il rischio di perdite.
Riduzione del rischio
Questo approccio avviene dopo che l'organizzazione completa l'analisi di mitigazione dei rischi e decide di adottare le misure necessarie per ridurre le probabilità che un rischio si verifichi o il suo impatto. Non elimina il rischio ma lo accetta, concentrandosi sul contenimento delle perdite e facendo il possibile per evitare che si diffonda. Un esempio di questo processo nel settore sanitario è l’assicurazione che copre le cure preventive.
Trasferimento del rischio
Il trasferimento del rischio implica il trasferimento del rischio a terzi, ad esempio la stipula di una polizza assicurativa per coprire determinati rischi come danni alla proprietà o lesioni. In questo modo il rischio viene trasferito dall’organizzazione a qualcun altro e, spesso, a una compagnia assicurativa.
Accettazione dei rischi
Questa strategia implica accettare la possibilità che una ricompensa superi il rischio. Non deve essere un metodo permanente, ma per un determinato periodo può essere la strategia migliore per dare priorità ad altri rischi e minacce. È impossibile eliminare tutti i rischi e questo viene chiamato rischio residuo.
Lo sviluppo di un piano di mitigazione dei rischi richiede molte parti in movimento e una buona dose di coordinamento all’interno di un’organizzazione. Di seguito sono riportate alcune best practice per l’approccio e l’esecuzione di un piano di mitigazione dei rischi.
Tenere informati gli stakeholder
La comunicazione all'interno dell'organizzazione è un aspetto importante della pianificazione della mitigazione dei rischi. La comunicazione aperta nell'intera organizzazione è fondamentale non solo per l'organizzazione, ma anche per tutti i dipendenti coinvolti. Un rischio chiave con un elevato impatto organizzativo dovrebbe essere comunicato chiaramente e monitorato in tutti i reparti.
Stabilire una solida cultura del rischio
La cultura del rischio inizia a livello dirigenziale. La cultura del rischio è l’insieme dei valori e delle convinzioni collettive sul rischio sostenute da un gruppo di individui. Per una completa conformità da parte di un'organizzazione, è necessario che la cultura del rischio arrivi dai leader e dai dirigenti aziendali e che venga comunicata con chiarezza. L'importanza della conformità deve essere ben chiara fin dai vertici e presente in tutta l'organizzazione.
Stabilire strumenti di valutazione del rischio
Assicurati che siano presenti controlli e metriche efficaci per monitorare i rischi. Gli strumenti di gestione, come un framework di valutazione dei rischi, possono aiutare nel monitoraggio continuo. Un framework di valutazione dei rischi funziona monitorando quali rischi sono elevati e bassi e fornisce report per gli stakeholder tecnici e non tecnici coinvolti.
Effettuare valutazioni del rischio a intervalli regolari
Mantenere aggiornato il profilo di rischio dell'organizzazione è importante. I leader delle organizzazioni hanno bisogno dei dati e dei report più aggiornati per prendere decisioni informate e piani d'azione efficaci per il futuro e per controllare i rischi.
