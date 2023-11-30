Cos'è la mitigazione dei rischi?

Una volta che i rischi sono stati valutati, classificati in ordine di priorità e valutati, è il momento di implementare il piano. Durante questa fase, tutte le misure appropriate dovrebbero essere messe in atto ovunque all'interno dell’organizzazione. I dipendenti dovrebbero essere informati e formati su tutti gli aspetti del piano di mitigazione del rischio. È necessario eseguire spesso test e analisi regolari per garantire che il piano sia aggiornato e conforme alle normative.

In questa fase, e anche in seguito, potrebbe essere necessario apportare delle modifiche. È importante apportare modifiche quando il team apprende qualcosa di nuovo o quando si verifica un cambiamento di priorità. Una costante valutazione della strategia di gestione del rischio rivela le vulnerabilità e migliora il processo decisionale.