L'AI e il futuro dei dati non strutturati

Calvesbert: Un importante cliente delle telecomunicazioni con cui abbiamo lavorato ha iniziato con una knowledge base interna per gli operatori del supporto clienti, riducendo il tempo necessario per fornire una risposta ai clienti e ha migliorato l'accuratezza di quella risposta. Si è diffusa in modo organico, come un incendio, all'interno del call center, e a quel punto l'azienda ha dovuto fare un passo indietro e iniziare a lavorare sulla governance e sulle prestazioni dei prezzi. Internamente, abbiamo implementato un caso d'uso di automazione in cui gli esempi e le linee guida di IBM per il brand sono stati assorbiti per generare nuovi contenuti di marketing e renderli accurati, al fine di garantire qualità e tono coerenti.

Donahue: Stiamo collaborando con un'azienda globale di beni di consumo confezionati per aiutarla a sviluppare nuove idee di prodotto. Ci si potrebbe chiedere: "Cosa c'entra questo con i dati non strutturati?" Storicamente, i team di marketing e di prodotto impiegavano mesi per analizzare montagne di dati sulle vendite, informazioni sul feedback dei prodotti e dati demografici per generare nuove idee o concetti da testare con gli utenti finali in quei mercati specifici. E se potessimo contribuire a ridurre questo processo da mesi a ore? E se potessimo generare nuove idee per i prodotti che si basano sui dati e che i team possono testare rapidamente?

Questo è il potere di utilizzare i dati non strutturati per creare valore aziendale. Ora, quell'azienda di prodotti di largo consumo sta utilizzando i dati dei suoi diversi brand per sviluppare e testare nuove idee di prodotti da immettere sul mercato.