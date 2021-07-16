Cos'è Hyperledger Fabric?

Hyperledger Fabric è una piattaforma di registro distribuito aperta e di livello aziendale. Dispone di controlli avanzati per la privacy, quindi condivide i dati desiderati solo tra i partecipanti alla rete autorizzati o noti.

I contratti intelligenti documentano i processi aziendali che desideri automatizzare con termini autoeseguibili tra le parti, scritti in righe di codice. Il codice e gli accordi in esso contenuti esistono in tutta la rete blockchain distribuita e decentralizzata. Le transazioni, tracciabili e irreversibili, creano fiducia tra le organizzazioni e consentono alle aziende di prendere più rapidamente decisioni più informate, risparmiando tempo e riducendo costi e rischi.