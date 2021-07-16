Cos'è Hyperledger Fabric?

Hyperledger Fabric, un progetto open source della Linux Foundation, è il framework blockchain modulare che è diventato lo standard non ufficiale per le blockchain platform aziendali.
Nata come base per lo sviluppo di applicazioni di livello aziendale e strategie di settore, l'architettura aperta e modulare di Hyperledger Fabric utilizza componenti plug-and-play per adattarsi a un'ampia gamma di casi d'uso.
Oltre 120.000 organizzazioni e 15.000 ingegneri collaborano su Hyperledger Fabric. Questa collaborazione conduce a un particolare approccio al consenso, supportando prestazioni su larga scala e preservando la riservatezza dei dati richiesta dalle aziende.
Come framework blockchain flessibile alla base di IBM Blockchain Platform, Hyperledger Fabric sta aiutando gli innovatori ad avviare una trasformazione globale del business.
Costruisci una rete blockchain di avvio e inizia la codifica con la piattaforma blockchain di nuova generazione di IBM.
Hyperledger Fabric è una piattaforma di registro distribuito aperta e di livello aziendale. Dispone di controlli avanzati per la privacy, quindi condivide i dati desiderati solo tra i partecipanti alla rete autorizzati o noti.
I contratti intelligenti documentano i processi aziendali che desideri automatizzare con termini autoeseguibili tra le parti, scritti in righe di codice. Il codice e gli accordi in esso contenuti esistono in tutta la rete blockchain distribuita e decentralizzata. Le transazioni, tracciabili e irreversibili, creano fiducia tra le organizzazioni e consentono alle aziende di prendere più rapidamente decisioni più informate, risparmiando tempo e riducendo costi e rischi.
Stabilisci una fiducia decentralizzata in una rete di partecipanti noti anziché in una rete aperta di partecipanti anonimi.
Condividi solo i dati che desideri con gli utenti desiderati.
Personalizza la blockchain in base alle esigenze del settore con un'architettura collegabile anziché con un approccio unico per tutti.
Programma contratti intelligenti nei linguaggi con cui lavora il tuo team, anziché imparare linguaggi e architetture personalizzate.
IBM ® raccomanda alle aziende di non creare un sistema blockchain di produzione utilizzando solo software open source gratuito. Insieme ad altri fornitori, IBM offre distribuzioni commerciali che includono strumenti e supporto.
IBM Blockchain Platform, la versione commerciale di Hyperledger Fabric di IBM, fornisce un supporto continuo disponibile tutto il giorno, tutta la settimana e tutto l'anno. Ciò include accordi sul livello di servizio (SLA) per la soluzione open source. Viene fornita con il set più avanzato di strumenti di produttività per costruire, governare e gestire il tuo sistema blockchain.
Gli innovatori di una vasta gamma di settori utilizzano Hyperledger Fabric. Ciò include finanza, banche, sanità, IoT, supply chain, produzione e tecnologia; questi settori puntano tutti a creare framework blockchain aperti, standardizzati e di livello aziendale, così come basi di codice per ottenere risultati aziendali tangibili.
Sfrutta le competenze di IBM. Il fondatore della comunità open source di Hyperledger offre ora supporto per la principale blockchain open source per le aziende, con SLA e supporto 24 ore su 24, 7 giorni su 7.
Affronta i problemi di fiducia, trasparenza e integrità dei dati con le reti basate su blockchain.
Risolvi i problemi più rapidamente, crea fiducia e rafforza le reti della supply chain con IBM Blockchain.
Reinventa il commercio e la finanza commerciale con la nostra esperienza di rete e la piattaforma leader di settore.
Crea maggiore fiducia per tutti e introduci un nuovo livello di trasparenza, semplicità ed efficienza in ogni transazione finanziaria.
Riduci il budget con nuove automazioni, condividi i dati in modo più sicuro e scopri informazioni approfondite dai dati già raccolti.
Le soluzioni IBM Blockchain utilizzano tecnologie di contabilità distribuita e di blockchain aziendale per aiutare i clienti a promuovere l'agilità operativa, la connettività e i nuovi flussi di fatturato. Supera i confini della tua organizzazione con uno scambio di dati end-to-end affidabile e l'automazione dei workflow.