Cos'è Hyperledger Fabric?

Hyperledger Fabric, un progetto open source della Linux Foundation, è il framework blockchain modulare che è diventato lo standard non ufficiale per le blockchain platform aziendali.

Nata come base per lo sviluppo di applicazioni di livello aziendale e strategie di settore, l'architettura aperta e modulare di Hyperledger Fabric utilizza componenti plug-and-play per adattarsi a un'ampia gamma di casi d'uso.

Oltre 120.000 organizzazioni e 15.000 ingegneri collaborano su Hyperledger Fabric. Questa collaborazione conduce a un particolare approccio al consenso, supportando prestazioni su larga scala e preservando la riservatezza dei dati richiesta dalle aziende.

Come framework blockchain flessibile alla base di IBM Blockchain Platform, Hyperledger Fabric sta aiutando gli innovatori ad avviare una trasformazione globale del business.

 Introduzione a Hyperledger
Come funziona Hyperledger Fabric

Hyperledger Fabric è una piattaforma di registro distribuito aperta e di livello aziendale. Dispone di controlli avanzati per la privacy, quindi condivide i dati desiderati solo tra i partecipanti alla rete autorizzati o noti.

I contratti intelligenti documentano i processi aziendali che desideri automatizzare con termini autoeseguibili tra le parti, scritti in righe di codice. Il codice e gli accordi in esso contenuti esistono in tutta la rete blockchain distribuita e decentralizzata. Le transazioni, tracciabili e irreversibili, creano fiducia tra le organizzazioni e consentono alle aziende di prendere più rapidamente decisioni più informate, risparmiando tempo e riducendo costi e rischi.
Vantaggi di Hyperledger Fabric
Rete con permessi

Stabilisci una fiducia decentralizzata in una rete di partecipanti noti anziché in una rete aperta di partecipanti anonimi.
Transazioni riservate

Condividi solo i dati che desideri con gli utenti desiderati.
Architettura collegabile

Personalizza la blockchain in base alle esigenze del settore con un'architettura collegabile anziché con un approccio unico per tutti.
Facilità d'uso sin dall'inizio

Programma contratti intelligenti nei linguaggi con cui lavora il tuo team, anziché imparare linguaggi e architetture personalizzate.
Perché Hyperledger Fabric è il framework della IBM Blockchain Platform

IBM ® raccomanda alle aziende di non creare un sistema blockchain di produzione utilizzando solo software open source gratuito. Insieme ad altri fornitori, IBM offre distribuzioni commerciali che includono strumenti e supporto.

IBM Blockchain Platform, la versione commerciale di Hyperledger Fabric di IBM, fornisce un supporto continuo disponibile tutto il giorno, tutta la settimana e tutto l'anno. Ciò include accordi sul livello di servizio (SLA) per la soluzione open source. Viene fornita con il set più avanzato di strumenti di produttività per costruire, governare e gestire il tuo sistema blockchain.

 Scopri di più sulla IBM Blockchain Platform
Hyperledger Fabric è una blockchain open source aziendale

Gli innovatori di una vasta gamma di settori utilizzano Hyperledger Fabric. Ciò include finanza, banche, sanità, IoT, supply chain, produzione e tecnologia; questi settori puntano tutti a creare framework blockchain aperti, standardizzati e di livello aziendale, così come basi di codice per ottenere risultati aziendali tangibili.

  • Aziende che fanno parte di Hyperledger: 148
  • Righe di codici: 18,4 milioni
Casi d'uso sulla blockchain
Scopri come Farmer Connect e IBM Food Trust stanno mettendo in contatto coltivatori di caffè e bevitori di caffè attraverso la blockchain.
Scopri come la blockchain fornisce informazioni in tempo reale, condivise e affidabili sulle merci durante tutto il processo di spedizione e ricevimento.
Paesaggio di edifici e grattacieli
Garanzie bancarie: passare dalla carta alla blockchain
Scopri come una piattaforma blockchain trasforma i processi di garanzia bancaria, consentendo a tutte le parti di ottenere e gestire garanzie legalmente vincolanti e riducendo i tempi di emissione a un giorno.
Scopri la storia di successo multicloud dei software Vertrax e Chateaux.
Smartphone sopra un dispositivo per il pagamento con carta che utilizza un sistema di pagamento contactless
Riapertura dei locali con biglietteria digitale blockchain contactless
Scopri come l'Adrienne Arsht Center for the Performing Arts di Miami utilizza la tecnologia blockchain per emettere biglietti digitali sicuri e senza contatto.
Soluzioni correlate
IBM Support for Hyperledger Fabric

Sfrutta le competenze di IBM. Il fondatore della comunità open source di Hyperledger offre ora supporto per la principale blockchain open source per le aziende, con SLA e supporto 24 ore su 24, 7 giorni su 7.

 Scopri di più su IBM Support for Hyperledger Fabric
Soluzioni blockchain per il settore sanitario e le scienze biologiche

Affronta i problemi di fiducia, trasparenza e integrità dei dati con le reti basate su blockchain.

 Scopri di più sulle soluzioni blockchain nel settore sanitario
Soluzioni blockchain per la supply chain

Risolvi i problemi più rapidamente, crea fiducia e rafforza le reti della supply chain con IBM Blockchain.

 Esplora la blockchain per la supply chain
Soluzioni blockchain per la finanza commerciale

Reinventa il commercio e la finanza commerciale con la nostra esperienza di rete e la piattaforma leader di settore.

 Scopri le soluzioni blockchain per la finanza commerciale
Blockchain per i servizi finanziari

Crea maggiore fiducia per tutti e introduci un nuovo livello di trasparenza, semplicità ed efficienza in ogni transazione finanziaria.

 Esplora la blockchain per i servizi finanziari
Blockchain per i governi

Riduci il budget con nuove automazioni, condividi i dati in modo più sicuro e scopri informazioni approfondite dai dati già raccolti.

 Scopri di più sulla blockchain per il la pubblica amministrazione
Risorse
Vista aerea dall'alto di una nave container nell'oceano
Cos'è la tecnologia blockchain?
La blockchain è un registro condiviso e immutabile per registrare le transazioni, tracciare gli asset e aumentare l'attendibilità.
Diagramma a blocchi astratto che rappresenta la blockchain
Cos'è la sicurezza della blockchain?
La sicurezza della blockchain è un sistema completo di gestione del rischio per una rete blockchain, che utilizza framework di sicurezza informatica, servizi di assurance e best practice per ridurre i rischi di attacchi e frodi.
Vista aerea di autostrada e cavalcavia in città
Promuovere l'adozione della blockchain da parte delle aziende
Hyperledger Foundation promuove l'interoperabilità e la standardizzazione, aprendo la strada all'adozione diffusa di soluzioni blockchain e di fiducia digitale sicure e scalabili in tutti i settori e le industrie.
Persone con tablet che parlano accanto a delle casse in fabbrica
Situazione attuale della Blockchain
I leader di settore discutono di blockchain per sviluppatori e leader tecnici.
Fasi successive

Le soluzioni IBM Blockchain utilizzano tecnologie di contabilità distribuita e di blockchain aziendale per aiutare i clienti a promuovere l'agilità operativa, la connettività e i nuovi flussi di fatturato. Supera i confini della tua organizzazione con uno scambio di dati end-to-end affidabile e l'automazione dei workflow.

 Esplora le soluzioni blockchain