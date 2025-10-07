Cosa sono i contratti intelligenti sulla blockchain?

I contratti intelligenti sono semplicemente dei programmi archiviati su una blockchain che vengono eseguiti quando vengono soddisfatte delle condizioni prestabilite. Sono di norma utilizzati per automatizzare l'esecuzione di un accordo in modo che tutti i partecipanti possano essere immediatamente certi del risultato senza il coinvolgimento di intermediari o perdite di tempo. Possono anche automatizzare un flusso di lavoro, attivando l'azione successiva quando vengono soddisfatte le condizioni.
I contratti intelligenti funzionano seguendo delle semplici istruzioni condizionali (“if/when…then…”) scritte nel codice in una blockchain. Una rete di computer esegue le azioni quando le condizioni prestabilite sono state soddisfatte e verificate. Queste azioni potrebbero includere il rilascio di fondi alle parti appropriate, la registrazione di un veicolo, l'invio di notifiche o l'emissione di un ticket. La blockchain viene quindi aggiornata dopo che la transazione è stata completata. Ciò significa che la transazione non può essere modificata e che solo le parti a cui è stata concessa l'autorizzazione possono visualizzare i risultati.
Un contratto intelligente può contenere tutte le clausole necessarie per assicurare ai partecipanti che l'attività verrà completata in modo soddisfacente. Per stabilire i termini, i partecipanti devono determinare il modo in cui le transazioni e i loro dati sono rappresentati sulla blockchain, concordare le regola ipotetiche ("if/when...then...") che controllano tali transazioni, esplorare tutte le possibili eccezioni e definire una struttura per la risoluzione delle controversie.
Il contratto intelligente può quindi essere programmato da uno sviluppatore, sebbene le organizzazioni che utilizzano la blockchain per il business forniscano sempre di più modelli, interfacce web e altri strumenti online per semplificare la strutturazione dei contratti intelligenti.
Quando una condizione viene soddisfatta, il contratto viene eseguito immediatamente. Poiché i contratti intelligenti sono digitali e automatizzati, non ci sono documenti cartacei da elaborare né sprechi di tempo dedicato alla riconciliazione degli errori spesso risultanti dalla compilazione manuale dei documenti.
Poiché non sono coinvolte terze parti e poiché i record crittografati delle transazioni sono condivisi tra i partecipanti, non è necessario chiedersi se le informazioni sono state modificate per vantaggio personale.
I record delle transazioni della blockchain sono crittografati, il che li rende molto difficili da hackerare. Inoltre, poiché ogni record è connesso ai record precedenti e a quelli successivi in un registro distribuito, gli hacker dovrebbero modificare l'intera catena per modificare un singolo record.
I contratti intelligenti rimuovono la necessità di intermediari che gestiscano le transazioni e, per estensione, i ritardi e i costi ad essi associati.
Esplora il modo in cui le aziende traggono vantaggio dai contratti intelligenti nelle soluzioni blockchain attive
Sonoco e IBM stanno lavorando per ridurre i problemi nel trasporto di farmaci salvavita aumentando la trasparenza della supply chain. Dotata della tecnologia di IBM Blockchain Transparent Supply, Pharma Portal è una piattaforma basata sulla blockchain che traccia i prodotti farmaceutici a temperatura controllata attraverso la supply chain per fornire dati affidabili, attendibili e accurati che interessano più parti.
The Home Depot utilizza i contratti intelligenti sulla blockchain per risolvere rapidamente le controversie con i fornitori. Grazie a comunicazioni in tempo reale e a una visibilità aumentata nella supply chain, sta creando dei rapporti più solidi con i fornitori, potendo così dedicare più tempo al lavoro critico e all'innovazione.
Partecipando a we.trade, la rete di finanziamento commerciale aggregata da IBM Blockchain, le aziende stanno creando un ecosistema di fiducia per il commercio globale. In quanto piattaforma basata sulla blockchain, we.trade utilizza delle regole standardizzate e opzioni commerciali per eliminare le difficoltà e i rischi facilitando al tempo stesso il processo commerciale ed espandendo le opportunità commerciali per le aziende e le banche partecipanti.
Crea un ecosistema blockchain per condividere i dati con i partner della supply chain, con transazioni più efficienti e basate sulla fiducia.
Abbatti le barriere invisibili che ostacolano la crescita e reinventa il commercio e il finanziamento commerciale con le nostre competenze di aggregazione della rete e la piattaforma leader del settore.
I coltivatori, i distributori e i rivenditori possono creare fiducia e rendere il nostro cibo più sicuro potenziando la visibilità e la responsabilità in ogni fase dell'approvvigionamento alimentare.
Esplora le nostre guide informative per comprendere più a fondo i diversi aspetti della blockchain, come ad esempio la sua modalità di funzionamento, i modi in cui utilizzarla e le considerazioni per l'implementazione.